Le court métrage BLA MIKA, réalisé par JAWJAB en partenariat avec MIA, remporte le prix du Jury au Trophée Tilila, catégorie reine de cette compétition qui récompense les créations publicitaires qui présentent une image positive de la femme.

Produit et diffusé par JAWJAB, en partenariat avec MIA, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la précarité menstruelle, le court métrage de cinéma BLA MIKA a été récompensé à l’unanimité par le prix du Jury à la 5ème édition du Trophée Tilila ; avec un film qui bouscule les tabous et nous met face à nos perceptions autour d’un “phénomène” naturel ; celui des règles.

Pour découvrir le film dans sa version longue : Bla Mika – Le court métrage

Pour voir la version spot : Bla Mika – Trophée Tilila

Et si on rêvait ?

Imaginez un monde où les menstruations ne seraient pas taboues, et les protections hygiéniques, accessibles facilement et gratuitement à toutes. Un monde où la journée mondiale des menstruations est célébrée, où la parole sur ce sujet est libérée. Est si c’était vrai ? C’est l’idée proposée par JAWJAB, studio créatif spécialisé dans la création de contenu engagé, soutenu par l’annonceur MIA.

A l’initiative de JAWJAB et marquant le lancement de JATWJABT, premier média féministe et inclusif au Maroc, le court métrage a pour but de déconstruire le tabou qui entoure encore le cycle menstruel. Ce court-métrage, diffusé à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la précarité menstruelle, le 28 mai, est une utopie qui nous permet de nous poser les vraies questions autour des règles et le changement de leur perception dans une société où règne la loi de la Hchouma.

Synopsis

C’est l’histoire de Kenza, une trentenaire exaspérée par le tabou qui règne autour des règles, au Maroc. Comme beaucoup de femmes, elle a honte de demander un paquet de serviettes hygiéniques à l’épicerie, elle redoute le regard des autres en cas de fuite, et ne supporte plus qu’on lui réplique, à la moindre occasion : « mais t’as tes règles, ou quoi ? »

Un matin, Kenza se réveille dans un monde où les protections hygiéniques sont gratuites, où les douleurs menstruelles peuvent justifier un congé… et où les règles font l’objet d’une grande fête célébrée dans le monde entier, chaque année, le 28 mai. Et si c’était vrai ?

Une équipe de talents féminins

Ce film, qui a cumulé plus de 2 millions de vues sur nos plateformes, a été le fruit du travail d’une équipe de talents féminins : réalisé par la talentueuse Amira Azzouzi, avec Cringuta Pinzaru à l’image, Nawal Eloujaniau Montage, Manal Kharif en tant que chargée de production, Sara Sefiani, Camélia Echchihab et Widad Chiguer à l’écriture, et enfin Youssef Ziraoui et Younes Lazrak en tant que producteurs et seuls hommes de cette équipe entièrement féminine.

Le film propose aussi un casting de premier choix avec notamment la brillante Rim Fathi, Malek Akhmiss et la participation amicale de la guest star Aziz Hattab.

Un partenariat au service d’une cause commune

Pour la création de ce court-métrage, JAWJAB a sollicité son partenaire de longue date, MIA, qui partage les mêmes valeurs, motivé par la cause de la lutte contre la précarité menstruelle, et ayant pour mission de faire avancer les mœurs autour du sujet de l’hygiène menstruelle dans notre pays.

Chez JAWJAB, nous sommes aujourd’hui très fiers de remporter la plus haute distinction du genre, qui récompense notre engagement et celui de notre partenaire MIA, et nos efforts pour proposer du contenu engagé, qui participe à la libération de la parole autour des sujets encore tabous, à tort, dans la société marocaine.

À propos du studio créatif JAWJAB :

Studio créatif, boîte de production et lieu de création de tous genres, JAWJAB, filiale d’Ali n’ Productions, a été fondée en 2016, et a su se démarquer par l’originalité de son contenu, la diversité de ses savoir-faire et les valeurs qu’elle porte.

A travers ses plateformes, le studio se veut porteur de valeurs d’égalité des genres, d’inclusion et de libération de la parole, et s’engage à ouvrir la discussion sur les problématiques propres à la société marocaine, avec humilité et bienveillance.

Une volonté qui se cristallise avec le lancement de JATWJABT en 2022, premier média féministe et inclusif du pays, qui met en lumière des sujets liés aux droits des femmes et des minorités.

Jawjab concentre ses efforts sur la création de concepts forts, portés par la créativité et l’expertise de ses équipes, pour donner naissance à des productions qui participent à l’essor du champ audiovisuel marocain.

