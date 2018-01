PARTAGER Le bitcoin sous les 10.000 dollars pour la 1ère fois depuis début décembre

Le prix du bitcoin, moyen de paiement virtuel qui n’est pas régulé, est tombé mercredi sous les 10.000 dollars pour un bitcoin, niveau sous lequel il n’était pas passé depuis début décembre dernier.

Vers 14H25 GMT (15H25 à Paris), le cours de la crypto-monnaie est tombé à 9.730,42 dollars pour un bitcoin, son niveau le plus faible depuis le 1er décembre et une chute de près de 50% depuis son sommet historique atteint le 18 décembre, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

Le bitcoin ne valait que quelques cents à son lancement en février 2009 par un ou plusieurs informaticiens se cachant sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto et avait atteint le mois dernier 19.511 dollars.

Toutes les crypto-monnaies étaient affectées par la baisse, selon la plate-forme d’échange coinmarketcap.com: l’ethereum, le ripple et le bitcoin cash y perdaient mercredi vers 14H25 GMT respectivement 23,53%, 27,86% et 21,71% sur 24 heures, tandis que le bitcoin était en baisse de 16,54% sur la même période.

Le bitcoin, système de paiement de pair-à-pair, est présent sur des plates-formes d’échange spécifiques et non sur des marchés régulés. Il n’a pas de cours légal et n’est pas régi par une banque centrale ou un gouvernement, mais par une vaste communauté d’internautes.

Son point fort pour ses partisans est qu’il ne peut ainsi pas être soumis à la tentation de la « planche à billets », mais ces critiques soulignent son opacité et extrême volatilité, dénonçant la création d’une bulle spéculative.

« Les investisseurs spéculatifs quittent le navire », a observé Craig Erlam, analyste chez Oanda.

« Cela ne veut pas dire que le bitcoin va s’effondrer, mais les signaux d’alertes de ces dernières semaines se sont confirmés », a poursuivi l’analyste, pour qui il faut désormais voir combien de temps les crypto-monnaies vont mettre à reprendre pied.

Selon des analystes, la dégringolade du bitcoin s’explique notamment par les indications d’un durcissement des autorités à l’égard des crypto-monnaies, notamment en Corée du Sud et en Chine.

LNT avec Afp