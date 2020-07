par AL |







PARTAGER Birkenstock présente sa collection été 2020

Crédits photo : Ahmed Boussarhane/LNT

Les Birkenstock font partie des paires de chaussures incontournables de l’été.

Portées depuis plus de deux siècles pour leur confort et leur style indémodable, les mules Birks sont indispensables dans les placards à chaussures.

Pour l’été 2020, on retrouve une ribambelle de modèles de la célèbre marque allemande pour les femmes, les hommes et enfants, plus attrayants les uns que les autres.

Les fans de Birks auront le choix entre les mythiques mules Arizona ou Madrid en version métallisées dans différentes couleurs (old rose, minéral, etc.) ou encore les sandales Gizeh et Mayari.

Dans un registre « moins mythique » et plus fun on retrouve la collection Eva, conçue entièrement en plastique laqué et proposée dans des couleurs pops comme le rose fushia, le bleue Navy ou en argent métallisé.

Fondée en 1774 par Johann Adam Birkenstoc, la marque propose aux petits pieds comme aux grands, des sandales et chaussures confortables et de qualité. Elle est distribuée au Maroc par Samir Ahmimed, directeur de Occo Holding S.A.R.L.

Envie d’avoir une paire de Birk? Retrouvez la nouvelle collection ainsi que les incontournables de Birkenstock aux différents points de vente de la marque au Maroc.

