Binter lance de nouveaux vols entre Agadir et les Canaries

Dès aujourd’hui, Binter augmente le nombre de vols entre Agadir et les Canaries avec une ligne de plus à destination de l’île de Tenerife tous les mercredis. Cette nouvelle ligne vient s’ajouter aux deux liaisons hebdomadaires de Binter avec Gran Canaria, le lundi et le vendredi.

Le nouveau vol, d’une durée d’une heure trente-cinq, partira de l’aéroport de Tenerife Nord à 11h45 pour décoller ensuite d’Agadir à 14h15. Les horaires sont les mêmes que les deux vols hebdomadaires que la compagnie aérienne assure toute l’année entre le chef-lieu de la région Sous-Massa et l’île de Gran Canaria.

De plus, la compagnie a prévu de renforcer pendant les mois d’été la liaison avec Agadir, avec un vol de plus par semaine afin de répondre à l’augmentation de la demande enregistrée en période estivale.

Binter améliore ainsi la liaison avec cette importante enclave du sud de la côte atlantique du Maroc.

Les îles Canaries sont l’une des destinations touristiques les plus appréciées des Marocains. Sur ces sept îles, toutes reliées par Binter avec 180 vols par jour, de nombreuses activités sont proposées aux touristes pour des voyages en famille, en couple ou entre amis.

Destinations internationales consolidées

Actuellement, la compagnie aérienne des Canaries propose des liaisons avec 11 destinations internationales, dont neuf en Afrique occidentale et deux au Portugal.

En plus de Casablanca, Binter assure régulièrement des vols pour Marrakech, Agadir, Laâyoune, Dakhla, Nouakchott, Dakar, Banjul et l’île de Sal, au Cap-Vert, ainsi que Lisbonne et Funchal au Portugal.

La compagnie aérienne renforce actuellement sa position sur ce marché à travers un accord de code partagé avec Iberia comprenant les vols entre Madrid et Gran Canaria assurés par le Groupe Iberia et les liaisons de Gran Canaria à Agadir, Laâyoune, l’île de Sal, Nouakchott, Dakhla et Banjul de Binter.

Ce type de collaboration représente différents avantages pour les passagers, notamment l’émission de tous les trajets dans un même billet, avec un seul code, un seul enregistrement et des correspondances plus efficaces. L’accord avec Iberia permet aussi une meilleure intégration des programmes de fidélisation des deux compagnies aériennes.

LNT avec CdP