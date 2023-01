Le salon MIM (Maroc in Mode), organisé par l’AMITH (Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement) du 14 au 17 décembre 2022 à Tanger, affiche un bilan positif pour sa 19ème édition.

Près de 127 exposants nationaux et internationaux ont pris part à cet événement dont 121 entreprises marocaines, mais également des entreprises venues d’Espagne, d’Égypte, du Pakistan, de Turquie et du Portugal.

Cette édition a connu une fréquentation de 130 visiteurs professionnels internationaux, inscrits dans une dynamique de partenariat et d’investissement dont 53 visiteurs venant d’Espagne, 16 de France, 14 de Turquie, 12 d’Allemagne, 12 du Portugal, 12 de Grande-Bretagne, 4 d’Israël, 2 des Pays-Bas, 2 d’Inde et un visiteur professionnel de Belgique, de Corée du Sud et du Sri Lanka, ainsi que 1300 visiteurs professionnels nationaux, porteurs de projets, précisent les organisateurs.

Les jeunes créateurs, mis à l’honneur lors de cette édition, ont exposé des collections créatives et uniques au sein d’un espace dédié, représenté par l’Academy de Mode Casablanca, tout comme les coopératives de la région Nord qui ont présenté une vitrine de savoir-faire artisanaux et ancestraux dont bénéficie cette région, souligne la même source.

En marge du salon, la Banque Mondiale a organisé le 15 décembre dernier un déjeuner conférence sous le thème « Cartographie des déchets de coton post-industriels dans la zone de Tanger », animé par des professionnels du secteur et ce en cohérence avec la vision sectorielle et la thématique de ce salon, à savoir Dayem Morocco.

Il est à préciser que cette 19ème édition du salon MIM a été organisé en partenariat avec le Ministère de l’industrie et du Commerce, l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations(AMDIE), le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Tanger Med Zone, Agence pour la Promotion et le développement du Nord (APDN), la société ERUM, la Banque Mondiale, le département fédéral des affaires économique de la Confédération Suisse, l’agence publique de Suède, le Centre du Commerce International, Le Programme Suisse de Promotion des Importations (SIPPO), l’institution financière Tamwilcom, la plateforme Dialna Maroc.

