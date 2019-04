PARTAGER Le bilan du dispositif « Al Moutmir » itinérant…

Le Groupe OCP vient de clôturer la tournée nationale de son dispositif itinérant ‘‘Al Moutmir’’ pour la campagne 2018-2019. Lancée en septembre 2018, ce programme qui s’est décliné en trois phases (céréales et légumineuses, maraîchage et olivier) a sillonné les régions du Maroc à la rencontre des agriculteurs. Pour la cinquième et dernière étape de la phase dédiée à la culture de l’olivier, le Groupe OCP installe son dispositif itinérant « Al Moutmir », à partir de jeudi 11 avril à Laattaouia, dans la région de Marrakech.

Le dispositif itinérant « Al Moutmir » a permis dans le cadre de cette troisième phase d’accompagner plus de 2000 agriculteurs dans les provinces de Taounate, Ouazzane, Séfrou, et Khenifra.Partie intégrante du programme « Al Moutmir », qui porte l’engagement du Groupe OCP en faveur du développement de la filière agricole au Maroc, le dispositif itinérant a pu cibler pas moins de 160 localités dans près de 28 provinces à travers le Royaume.

Au total, plus de 10 000 agriculteurs dont environ 1000 femmes ont bénéficié de l’accompagnement du dispositif. « Al Moutmir » a également permis de dresser pas moins de 2000 plateformes de démonstration dédiées dont 1000 pour les céréales et légumineuses, 700 pour l’olivier et 300 pour les cultures maraîchères. Le dispositif est porté par une équipe dédiée composée de 60 collaborateurs OCP, dont 40 ingénieurs agronomes. Plus de 10 000 séances de conseil en one to one ont pu être organisées avec les experts présents sur place.

Des séances de démonstration de l’unité intelligente de production des engrais NPK Blend (Smart Blender) ont également été prévues afin de rapprocher davantage les agriculteurs de l’industrie de fabrication des engrais et promouvoir l’utilisation des engrais sur mesure. En effet, cette unité de production permet, sur la base des analyses des sols et des rendements cibles, la production d’engrais adaptés à chaque culture et à chaque sol.

HZ