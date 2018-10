PARTAGER Bilan de la 6ème édition du CFIA Maroc

La 6e édition du Carrefour des Fournisseurs de l’Industrie Agroalimentaire (CFIA Maroc) s’est clôturée le 27 septembre dernier sur une nette hausse de fréquentation. L’évènement confirme cette année encore sa position de salon de référence dans le domaine de l’industrie agroalimentaire au Maroc et dans la région.

Durant trois jours, le CFIA Maroc a offert une programmation riche et interactive, déclinée à travers différents formats : émissions TV, conférences, débats, tables rondes ainsi que des trophées de l’innovation. Ces rencontres ont permis de couvrir plusieurs enjeux et problématiques de l’agroalimentaire au Maroc et en Afrique en abordant des sujets tels que le Contrat-Programme 2017-2020 des industries agroalimentaires, l’impact du digital sur l’usine agroalimentaire de demain ou encore les nouveautés en termes de R&D.

Au cours de la cérémonie d’inauguration, Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie Numérique, a déclaré : « Nous sommes convaincus que l’agro-industrie constituera le futur levier fort de développement pour le Maroc et pour l’export. » S’adressant à Hassan Côme, Ministre du Commerce et de l’Industrie de la République de Centrafrique.

Cette année, le CFIA Maroc a battu les records de fréquentation, soit une hausse de 4% par rapport à l’édition précédente avec 480 exposants et marques représentés et 5602 participants de plus de 40 pays.

LNT avec CDP