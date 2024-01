L’Atletico Madrid suit de près le jeune milieu de terrain marocain Bilal El Khannouss, sociétaire de l’équipe belge de Genk, pour un éventuel recrutement lors du mercato hivernal, rapporte, lundi, le quotidien sportif espagnol « AS ».

« Bilal El Khannouss, 19 ans, est le joueur le mieux placé pour renforcer le milieu de terrain de l’équipe de Diego Simeone », écrit le journal spécialisé.

El Khannouss, qui participe actuellement avec le Maroc à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations, est le « joueur choisi » pour l’Atletico Madrid pour renforcer le milieu de terrain et donner repos au capitaine Koke, fait noter la publication espagnole.

« Il s’agit d’un projet de grand joueur qui intéresse de nombreuses équipes européennes, bien que les rouges et blancs aient pris les devants et soient optimistes quant à la possibilité d’obtenir ses services fin janvier », détaille « AS ».

Malgré son jeune âge, El Khannouss a fait montre de ses qualités avec son équipe et avec les Lions de l’Atlas étant le plus jeune joueur à avoir disputé une Coupe du Monde pour le Maroc, équipe « révélation » du Mondial du Qatar, souligne le quotidien.

LNT avec Map

