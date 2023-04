Le SIBEN (Salon International du Bien-Être et de la Nutrition) organise sa première édition, les 27 et 28 mai au Garden Event à Casablanca. L’événement rassemblera des experts nationaux et internationaux pour fournir des conseils sur l’équilibre physique, mental et émotionnel.

Le salon présentera plus de 80 exposants et proposera des conférences, des ateliers pratiques et des rencontres avec des spécialistes en matière de bien-être et de nutrition.

Le SIBEN est organisé par une équipe d’experts en santé et en bien-être, avec le soutien d’Alain Guéguin, organisateur de salons de bien-être.

Une conférence sur le bien-être en entreprise aura lieu la veille du salon, animée par Aldina Duarte Ramos, Wellness Activist & strategist, sur le thème « Concepts et Stratégies Bien-être en Entreprise.

