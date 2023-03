Impliqué dans le domaine de l’éducation au niveau mondial, BIC Maroc lance une campagne de sensibilisation contre le décrochage scolaire. Intitulée « Bach May7toch Stylo » (Pour ne pas décrocher), cette campagne vise à participer à l’effort national de lutte contre le décrochage scolaire, qui touche un nombre important d’élèves chaque année au Maroc.

La campagne, lancée durant le mois sacré de Ramadan, entend engager un débat public sur la question et mettre en avant l’importance de l’éducation inclusive, de l’épanouissement et de l’accompagnement des enseignants. Les capsules déployées dans le cadre de cette initiative citoyenne visent souligner l’importance de l’éducation pour le développement économique et le bien-être social.

Abderahmane Fall, Directeur Général de BIC Maroc, a souligné, lors de la conférence de lancement de cette initiative, l’importance de l’éducation pour l’entreprise et a annoncé que BIC Maroc met à contribution ses collaborateurs, son engagement et son savoir-faire pour faire progresser l’éducation et la rendre plus inclusive.

«Nous sommes persuadés que l’éducation constitue la pierre angulaire du développement économique et du bien-être social. C’est pourquoi nous lançons, en ce mois sacré à forte audience, cette campagne de lutte contre le décrochage scolaire », a-t-il précisé.

BIC Maroc a déjà mené plusieurs initiatives en faveur de l’épanouissement à l’école, en soutenant environ 150 000 enfants et 4 000 enseignants. En plus d’avoir offert près d’un million de ses produits pour soutenir les écoliers dans le besoin, la société a également installé trois bibliothèques, BiblioBIC, dans des écoles publiques, qui bénéficient à près de 2 500 enfants chaque année.

BIC Maroc compte poursuivre son plan de soutien à la scolarisation et à l’épanouissement des enfants à l’école en maintenant ses initiatives phares et en lançant de nouvelles actions durant l’année en cours.

AL

