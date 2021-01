Chaque semaine, LNT et Shoelifer.com

SHOPPING AU MAROC : 3 NOUVELLES ADRESSES MODE À PRIX DOUX

Shopping addict, nous? Nooon, pas du tout. Mais quand on découvre de nouvelles adresses mode à prix doux, on ne peut –veut– pas résister. Easy wear et robes d’intérieur version créateur, chaussures originales et délicats bijoux fantaisie, voici 3 adresses pour faire du shopping au Maroc tout en sortant un peu des sentiers battus. Après tout, avoir du style, c’est aussi savoir dénicher des bons plans.

TESTÉ ET ADORÉ : LE MASSAGE ANTI-ÂGE D’EVY

Evy Cifaï, vous connaissez ? C’est la facialiste que toutes les beautistas s’arrachent pour retrouver un teint rose et des traits liftés. Entre Paris, Marrakech et Casablanca, cette experte beauté aux mains d’or s’est constitué une clientèle select en élaborant son propre protocole de massage visage anti-âge holistique : le Lyft by Evy. Aujourd’hui, elle s’attaque aussi au corps avec la méthode Renata França. On a testé, et on la conseille (les yeux fermés).

LA RECETTE SIMPLISSIME DU CHEF JEAN-GEORGES VONGERICHTEN DE LA MAMOUNIA

Jean-Georges ? C’est le plus américain des chefs étoilés français, le pape de la cuisine fusion : il détient une quarantaine d’établissements dans le monde. À l’ouverture de ses deux restaurants à La Mamounia, il nous a livré quelques-uns de ses secrets. Comme sa recette simplissime (ou presque) des crevettes au poivre noir et ananas séché. Un grand classique de sa carte asiatique. Pour se croire au restaurant, tout en restant à la maison, et mettre un peu de soleil dans nos assiettes.

PHOTO : 6 PHOTOGRAPHES MAROCAINS À SUIVRE DE (TRÈS) PRÈS

Qu’ils soient artistes de formation ou autodidactes, qu’ils shootent avec un smartphone ou un bon vieux reflex… Les jeunes photographes marocains ont le vent en poupe. Leurs feeds léchés, sur Instagram, rivalisent de créativité. Notre sélection (non exhaustive) de 6 talents à suivre de près.

MAISON MB BY MYRIAM BOUAFI : « JE N’AIME PAS CRÉER DES VÊTEMENTS QUI RESTENT DANS LES PLACARDS »

Qui dit Myriam Bouafi, pense caftan. Mais cela va changer… La créatrice a dévoilé son nouveau bébé, Maison MB : un label de prêt-à-porter avec une collection centrée sur une matière phare, le cuir. Une nouvelle aventure et un crush mode pour nos dressings d’hiver. On fait les présentations.

