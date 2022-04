Chaque semaine, LNT et Shoelifer.com

la mode dans notre best of hebdomadaire.

MODE: POURQUOI ON AIME LES TENUES GLAM ET FESTIVES DE LA MARQUE MAROCAINE OLA SOL

En dépit des apparences – et il suffit de nous lire pour s’en rendre compte – l’année 2021 aura au moins été propice à la création. Coté mode, la marque marocaine Ola Sol est l’une des dernières en date à nous avoir tapé dans l’œil. Avec ses paillettes, ses broderies, ses sequins et l’attention toute particulière portée aux détails, ses tenues réchauffent la fin d’année.

SALON DE BEAUTÉ : CE FAKE QUI NOUS FAIT DU BIEN

Microblading, faux cils, nail art… Même si la tendance est plutôt au naturel, on ne va pas se mentir, un peu d’artifices, parfois ça fait du bien ! Salons de beauté et instituts spécialisés, voici 5 adresses où le fake se fait glam’.

PLAYLIST DE FIN D’ANNÉE : SEE YOU SOON 2022 !

Qui a dit que cette fin d’année 2021 allait être morose ? N’oubliez pas, l’adage dit qu’“on passe l’année comme on passe le réveillon”. Superstitieux ou non, autant mettre toutes les chances de notre côté et célébrer notre 31 en musique. On vous a concocté une playlist de fin d’année tournée vers l’amour et vers l’avenir !

FAMILLE, AMOUR ET EMMERDES : VOTRE HOROSCOPE 2022 VU PAR SHOELIFER

Si réveillon rime avec résolutions, il rime aussi avec prévisions. Car oui, avouez-le, à la veille de chaque nouvelle année, vous ne pouvez pas vous empêcher de jeter un œil à votre pronostic astrologique. Que vous réserve votre horoscope 2022 ? Shoelifer vous livre ses interprétations (frauduleuses).

ASSURANCE 2022 : VOICI LA SOLUTION POUR VOUS FACILITER LE DÉBUT (ET LE RESTE) DE L’ANNÉE

L’heure du renouvellement des polices d’assurance a sonné. Et si cette fois, vous faisiez des économies, vous bénéficiez d’avantages malins et tout cela en un clic ? On a testé Digiassur by Assur’wi et on vous recommande chaudement ce bon plan assurance 2022. Suivez le guide.

LNT avec Shoelifer.com

