Chaque semaine, LNT et Shoelifer.com

SOINS DES YEUX : 6 NOUVEAUTÉS ANTICERNES POUR RETROUVER UN REGARD DE BRAISE

Les cernes ? Ils sont dans le top 3 des petits désagréments beauté. Là, juste sous nos yeux, ils traduisent au grand jour la fatigue et le stress que l’on subit au quotidien. Pour y remédier, voici 6 nouveautés anticernes. Des armes fatales à dégainer sans hésiter pour bichonner ses mirettes.

TENDANCE IT-BAGS : LES SACS PRINTEMPS 2021 SUR LESQUELS MISER

Des podiums jusqu’aux bras des modeuses aguerries, le it-bag, c’est l’accessoire qui sait se faire désirer. Saison après saison, dès son apparition, il nous fait dire :“Je le veux”! Influence nineties, baguette ou encore couleurs pep’s, petite sélection shopping des sacs de ce printemps 2021 dont on sait qu’ils vont donner le ton cette année. Histoire de prendre, dès maintenant, une longueur d’avance sur la tendance.

LUMINAIRES : LES 5 COUPS DE COEUR DESIGN DE HIND MAGOUL INTERIORS

Fonctionnel mais surtout décoratif, le luminaire est un élément déco primordial, au même titre que le canapé, le tapis et la table basse. Et qui de mieux pour sélectionner des pièces design que la très en vogue architecte d’intérieur Hind Magoul? Suspensions déstructurées, plafonniers tissés à la main et créations d’exceptions : voici 5 coups de cœur qui illumineront vos intérieurs avec originalité. Besoin d’inspiration déco ? C’est par ici.

ON A INTERVIEWÉ ABIGAIL ASSOR, L’AUTEURE DU LIVRE AUSSI RICHE QUE LE ROI

Après avoir écrit des contes et de la poésie, Abigail Assor s’est lancée dans un projet de roman. Un pari réussi, puisqu’à 30 ans à peine, son roman Aussi riche que le roi vient d’être publié chez Gallimard. L’auteure casablancaise s’est prêtée au jeu de l’interview pour Shoelifer. Elle nous parle de son rapport à l’écriture, au Maroc, et de son roman, qui est déjà un must read.

5 COMPTES INSTAGRAM POUR SE CULTIVER (ET BRILLER EN SOCIÉTÉ)

On a tous une bonne raison de trainer (un peu trop) sur les réseaux sociaux : dernières tendances, idées déco, conseils make-up… Mais avez-vous déjà pensé qu’ils pouvaient également être votre allié pour briller en société ? Art, fun facts, histoire de la mode ou du Maghreb, voici 5 comptes Instagram pour se cultiver en faisant défiler son feed… et vous la raconter auprès de vos amis.

LNT avec Shoelifer.com

Partagez cet article :