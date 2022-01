Chaque semaine, LNT et Shoelifer.com

SKINCARE, MAKEUP, CHEVEUX : NOTRE BEST OF BEAUTÉ DE 2021

Et si on ne gardait que 5 produits de beauté de 2021? Skincare, makeup ou encore soins pour cheveux, voici notre shortlist de produits coup de cœur. Testés et approuvés, ils ont fait leurs preuves et se sont installés durablement dans nos salles de bain.

NOUVEAU RESTAURANT : NOTRE TOP 5 DE L’ANNÉE 2021

Une ville, un nouveau restaurant ! Rabat, Casablanca, Marrakech, Essaouira, Kénitra… On poursuit notre best of 2021, avec les 5 adresses gourmandes qu’on garde pour cette nouvelle année.

BEST OF : LES 5 PERSONNALITÉS DE 2021 QUI NOUS ONT MARQUÉES

En ce début d’année 2022, l’heure est au(x) bilan(s). À la rédac’, on s’est posé la question de savoir, qui -pour nous- avait fait 2021… Ou l’avait, en tout cas, marqué de son empreinte. En se replongeant dans nos archives, nous avons choisi 5 personnalités de 2021. Styliste, influenceur, écrivain, artistes… notre best of.

COMPTE TWITTER : NOTRE TOP 5 DE L’ANNÉE 2021

C’est parti pour notre semaine rétrospective. On commence par votre compte Twitter. Vous ne l’activez pas souvent ? Vous devriez, ne serait-ce que pour sourire quelques minutes par jour avec ces 5 comptes plein d’humour et de dérision. Memes, punchlines, face swap… le meilleur de 2021, c’est par ici !

