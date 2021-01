Chaque semaine, LNT et Shoelifer.com

NOUVELLES ADRESSES : 3 CAFÉS RESTAURANTS À CASABLANCA POUR RETROUVER LE PLAISIR DE SORTIR

Les restaurants ouvrent de nouveau leurs portes ? Banzaï ! On en profite pour découvrir les nouvelles adresses gourmandes de la ville. Brunch à l’américaine et bowls mexicains, café littéraire gourmand ou pâtisserie boulangerie française : voici 3 nouveaux cafés restaurants à Casablanca (et plus) pour se retrouver (en petits comités) dehors. Ça faisait longtemps.

SHOPPING LUXE À PRIX DOUX ? SHOELIFER VOUS INVITE À UNE VENTE PRIVÉE TRÈS SPÉCIALE

Roulement de tambour… Anfaplace Mall met en place des ventes privées éphémères de ce mercredi 20 janvier au samedi 23 janvier à Casablanca. Si on vous en parle, c’est qu’on est sûres de ce bon plan : ce sont les premières Shoelifer Private Sales ! Au programme, des articles mode et luxe à prix très réduits, des pépites déco, mais aussi un Beauty corner. Surtout, des sélections à la pointe, qui valent vraiment le coup d’œil (et même l’investissement). Comment y accéder, quelles sont les marques sélectionnées… on vous dit tout.

RETRAITE BIEN-ÊTRE AU MAROC : ET SI VOUS TENTIEZ FEED YOUR SOUL?

Aller recentrer ses chakras en pleine nature? Pas si perché que ça, surtout après l’année que l’on vient de passer. Et pour chouchouter son corps, comme son esprit, on a déniché le plan parfait. Son nom ? Feed your soul. Une retraite bien-être au Maroc, plus précisément près de Marrakech, qui en est déjà à sa 4e édition. Entre cours de yoga et ateliers énergétiques, voilà de quoi recharger un peu plus que ses batteries. Mesdames ou messieurs, demandez le programme !

FACEMAG L’ATELIER : DES CARREAUX XXL ET DESIGN POUR DÉCORER NOS INTÉRIEURS

Envie de rafraîchir votre déco ? Et si vous passiez à la céramique ? On ne vous parle pas d’un nouveau service de table, mais bien de revêtir vos sols et vos murs de carreaux de caractère, format XXL, les slabs. Où les shopper ? Direction Facemag L’atelier, qui a fait le plein de nouveautés pour 2021.

VOYAGE AU MAROC : ON A PASSÉ 48H À LA SULTANA MARRAKECH

Prenez une adresse historique de la ville ocre, la Sultana Marrakech, ajoutez-y une bonne dose de soleil et une vue à 360° sur les toits de la médina. Saupoudrez le tout de parenthèses gastronomiques, d’un peu d’aventure et d’offres exclusives… Vous obtiendrez un week-end de déconnexion totale au cœur du quartier de la Kasbah.

LNT avec Shoelifer.com

Partagez cet article :