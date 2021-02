Chaque semaine, LNT et Shoelifer.com

MESSIEURS : 5 CADEAUX POUR UNE SAINT-VALENTIN VRAIMENT SPÉCIALE

Célébrer la fête des amoureux, un concept dépassé ? Oui, on est -un peu- d’accord. Mais pourquoi ne pas en profiter pour (s’)offrir une expérience un peu plus excitante que le traditionnel bouquet de roses ou le dîner au resto (surtout à 18h…). Messieurs, voici 5 idées cadeaux (à tous les prix) qui feront vraiment vibrer votre alter ego pour cette Saint-Valentin 2021. Parce qu’être un king du love, ça demande d’avoir toujours un coup d’avance.

HUMEUR : LES MEUFS, LES CHAKRAS, L’ASTROLOGIE ET MOI

“La pleine lune arrive! Vivez chaque instant comme si c’était le dernier et osez comme si vous n’avez rien à perdre”. C’est le message transcendant sur lequel je suis tombée de bon matin, la tête dans les choux et les yeux encore mi-clos. Qui, au lieu de m’ouvrir les chakras, a ouvert les vannes de mon exaspération. L’astrologie, la numérologie (et autres disciplines en “gie”) s’invitent de plus en plus dans notre quotidien, et il m’arrive d’en avoir ras la casquette de ces messages cosmiques à la sauce mords-moi le nœud. Et si j’avais envie de garder les pieds sur terre? L’humeur (massacrante) du mois, c’est par ici.

GROOMING : 5 PRODUITS DE BEAUTÉ POUR LES HOMMES, LES VRAIS

Elle est de retour ! La men’s week et ses bons plans pour se faire beau de la tête aux pieds. On le sait désormais, s’occuper de soi est aussi important que de choisir la bonne paire de chaussures. L’essentiel étant de sélectionner des produits de beauté homme aussi efficaces que pratiques. Parfums affirmés, masques malins et soins à la pointe : on a fait le tour des nouveautés. Attention, coup de frais immédiat.

L’INTERVIEW SUCCESS STORY D’ASSAAD BOUAB : “DIX POUR CENT M’A RAPPELÉ L’EFFET MAROCK”

Impossible de (lui) résister. Assaad Bouab, c’est le parcours qui nous fait tous un peu rêver, les hommes comme les femmes. De Marock à la série Dix pour cent, cet acteur a su traverser les frontières, comme les écrans. Parce que c’est bien plus qu’une belle gueule. Loin des projecteurs, on a voulu savoir qui se cachait derrière ce talent multifacettes. La réponse dans cette interview success story, épisode 2.

ON A INTERVIEWÉ KARIM ADDUCHI, LE STYLISTE MAROCAIN LE PLUS EN VOGUE DE 2021

La mode, la mode, la mode. Vous savez comme on l’aime, on aime donc rencontrer ceux qui la font. Comme Karim Adduchi, nouveau génie (marocain) des ciseaux, acclamé par la critique internationale. Interview.

