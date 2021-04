Chaque semaine, LNT et Shoelifer.com

FASHION WEEK : 5 LOOKS À ADOPTER CET AUTOMNE-HIVER 2021 (ET MÊME AVANT)

Le monde est en pause mais la planète mode, elle, ne s’est pas arrêtée de tourner. Loin de là. De Paris à Milan en passant par Londres et New York, les directeurs artistiques des grandes maisons de couture s’inspirent de l’air du temps pour dessiner le style (du monde) de demain. À quoi va-t-il ressembler à la rentrée ? Shoelifer décrypte les tendances automne-hiver 2021 et vous dit tout de celles que l’on peut d’ores et déjà adopter.

WATCHES & WONDERS GENEVA : 12 MONTRES 2021 QUI NOUS METTENT DES ÉTOILES DANS LES YEUX

Des nouvelles montres, il y en a tous les ans. Certaines sont plus surprenantes que d’autres. Prouesses techniques, sertissages insensés, nouvelles formes… Que vous soyez afficionados ou pas, difficile de résister à autant de beauté. Et malgré la pandémie, les grandes maisons horlogères continuent leur épopée créative, présentée cette année en mode online only au salon Watches & Wonders Geneva. Icônes revisitées ou créations originales : si vous voulez vous mettre à l’heure des montres 2021, suivez le guide.

MAKE-UP ÉTÉ 2021: 5 PRODUITS POUR UN MAQUILLAGE FRAIS (MAIS GLAM’)

“En mai, fais ce qu’il te plaît”. Vivement les vraies premières baignades et le teint hâlé des beaux jours… Adios les produits très couvrants, adios les ombres trop prononcées et bienvenue aux textures légères au fini naturel. On garde le glam’ mais on mise sur le glow. Voici 5 nouveautés make-up été 2021 à glisser dans votre trousse de beauté, pour un maquillage frais, au goût du jour.

RECETTES FACILES DE CHEFS : 3 ENTRÉES VÉGÉTARIENNES, RAPIDES ET SAVOUREUSES

Après les soupes, la Shoelifer team s’attaque aux entrées végétariennes avec 3 recettes faciles de chefs. Direction Marrakech pour faire le plein d’énergie avec ces 3 entrées originales, riches en sels minéraux, vitamines et oligoéléments, et surtout, rapides à réaliser. Si avec ça, vous n’épatez pas toute la famille, on rend notre tablier !

SABAH BENCHOUIKH : LA PAYSANNE STAR D’INSTAGRAM

Son feed Instagram et ses vidéos YouTube sont une bouffée d’air frais. Sabah Benchouikh propose un contenu comme on en voit peu sur les réseaux sociaux. Ici, pas de shopping, ni de tutos makeup ou de conseils lifestyle : cette “Cendrillon marocaine” comme l’appellent ses fans, préfère plutôt partager avec nous son quotidien à la campagne, entourée de ses poules et de ses vaches. Mais qui se cache réellement derrière ce profil hors-norme ? Elle nous raconte.

