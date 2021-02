Chaque semaine, LNT et Shoelifer.com

Aurore Chaffangeon, c’est la tête pensante derrière le magazine Madame à Marrakech. Sa spécialité ? Dénicher –et partager— de bonnes adresses. Et justement, elle dévoile cette année son nouveau bébé : un riad à Marrakech, intimiste et girly pour escapades entre copines (et copains). On vous le fait découvrir en exclusivité. Et on passe aussi le mot à chéri, c’est autorisé.

Pandémie oblige, de nombreuses collections de Haute couture printemps-été 2021 ont été présentées, du 25 au 28 janvier, devant des assemblées très restreintes, et parfois même en mode digital only. Prouesses des créateurs, courts-métrages enchanteurs et nouvelles technologies textiles, la Couture résiste au contexte morose et nous permet de voyager, de rêver, de nous extasier. De Chanel à Dior ou Schiaparelli, en passant par Alber Elbaz avec son tout nouveau label AZ Factory: petit tour des défilés et des pièces qui nous ont tapé dans l’œil cette saison. Histoire de nous inspirer pour l’été.

Esthederm, vous connaissez ? C’est la marque française qui met depuis plus de 40 ans l’expertise biologique au service de la peau de toutes les femmes. Oui toutes. Si on connait déjà quelques-uns de ses best-sellers, derrière ses protocoles de soins à la pointe se cache une certaine approche de la beauté : la cosméceutique. À mi-chemin entre la cosmétique, la pharmaceutique et le médicament, c’est LA tendance qui met toutes les beautystas d’accord. On a voulu en savoir plus.

Les vacances scolaires ? Attendues par les kids de pied ferme, elles représentent souvent un cauchemar pour les parents. Qui doivent répondre à cette sempiternelle question : comment occuper les petits monstres ? Pour éviter la phrase : “maman, papa, je m’ennuie”, voici 5 programmes d’activités enfants pour les stimuler au maximum. Indoor, outdoor, à Casablanca ou Marrakech : il y en a pour tout le monde !

Qui a dit qu’il n’y avait que les femmes qui avaient le droit d’être gâtées à la Saint-Valentin? Ça tombe bien, ce début d’année dévoile son lot de garde-temps masculins, chic et précieux. Et donc, pour nous, l’occasion de sélectionner quelques coups de cœur. Voici 5 montres homme 2021 pour briller en société (parfois) et rêver (beaucoup).

