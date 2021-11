Chaque semaine, LNT et Shoelifer.com

la mode dans notre best of hebdomadaire.

CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT DE TENTER LA CRYOLIPOLYS

Pouvoir affiner sa silhouette sans passer par la case chirurgie, c’est le rêve de beaucoup de femmes (et d’hommes) ! Et c’est ce que promet la cryolipolyse, une technique d’amincissement non invasive qui fait de plus en plus d’émules. Mais de quoi s’agit-il exactement ? À qui se destine cette procédure ? Est-elle réellement efficace et n’y a-t-il pas d’effets indésirables ? Le vrai du faux sur la cryolipolyse, c’est par ici.

MODE AUTOMNE 2021 : LA MAILLE A LA COTE

Incontournable de la mode automne 2021 : la maille. Si le cachemire noir à col V est un indémodable, les podiums ont fait la part belle aux motifs et aux mix & match audacieux. Voici 3 tendances de pulls qui devraient vous inspirer, histoire de donner un coup de pep’s (tout en douceur) à votre garde-robe du moment.

BOTTES POUR FEMME : LES TENDANCES AUTOMNE-HIVER 2021-2022

Façon cow-girl ou rangers, cavalière émérite ou fanatique des sports d’hiver, total look cuir ou blanc immaculé : comment allez-vous vous chausser cet automne-hiver 2021-2022? Voici 5 tendances de bottes pour femme repérées sur les catwalks de la Fashion Week, à adopter dès à présent pour se pavaner avec style… et confort.

MODE AU MAROC : COMMENT, VOUS NE CONNAISSEZ PAS MAISON ART/C ?

Couvre-chef XXL en matière spongieuse, des manches brodées de flammes, des cœurs rouges à foison, une combinaison intégrale pailletée façon boule à facettes… ces images vous ont sans aucun doute tapé dans l’œil sur les réseaux sociaux. Mais à qui les doit-on ? À Artsi Ifrach, le designer marocain et fondateur touche-à-tout de Maison ART/C. Entretien avec un enfant prodige de la mode au Maroc.

OBJETS CONNECTÉS : 5 JOUJOUX HIGH TECH QUI NOUS ONT TAPÉ DANS L’ŒIL

Quels sont les objets connectés qui font parler d’eux cet automne ? Vous aimez être à la pointe de la technologie et vous avez loupé quelques chapitres ? Semelles de running intelligentes, TV encore plus réaliste, montre ultra-performante, solaires qui jouent les paparazzi… on vous fait le récap de nos crushs technologiques du moment.

