Benyahia, un premier podium en Formule 3

Ce week-end des 5 et 6 mai, le circuit du prochain Grand Prix de France de F1 au Castellet accueillait le second meeting du Championnat F3 Euroformula.

Une occasion pour Benyahia de décrocher un premier podium en F3.

De plus en plus performant au volant de la F3 N°3 de l’équipe RP Motorsport, le jeune pilote Marocain se rapproche très rapidement des meilleurs.

Qualifié en cinquième position lors de la course du Samedi, Benyahia prenait un superbe départ et prenait très vite l’ascendant sur ses adversaires. Il était en bagarre pour la seconde place avant de se faire violemment percuter par un adversaire maladroit.

Le lendemain, il terminait dans le top 10 d’une course à rebondissement et décrochait la seconde place du classement rookie (débutant) au prix d’une belle remontée.

« Je pense avoir fait un bon pas en avant ce week-end… j’ai bien travaillé avec mon coach et mon ingénieur et les résultats obtenus ne reflètent pas vraiment ma performance car nous avons joué de malchance mais j’étais très rapide pendant les deux courses et je commence à prendre confiance dans la voiture. »

La Formule 3 est un réservoir de talent qui a propulsé de nombreux pilotes en Formule 1 ou en Formula E.

Le professionnalisme des équipes et des pilotes en fait une discipline où il est très difficile d’être aux avant-postes après seulement deux meetings. Pourtant la performance était bien là pour Benyahia.

La prochaine épreuve étant à Spa Francorchamps sur un circuit très rapide que le Marocain affectionne particulièrement, Benyahia sera certainement en mesure d’exprimer pleinement son talent et vous donne rendez vous le week-end des 9 et 10 Juin 2018.

