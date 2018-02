PARTAGER Bentley Bentayga arrive en version diesel

La Centrale Automobile Chérifienne, importateur exclusif de la marque Bentley au Maroc, lance Bentayga de Bentley en motorisation diesel.

Premier véhicule diesel dans l’histoire de la marque, il ne renie rien des performances qui ont fait la réputation de Bentley depuis tant d’années.

Son moteur V8 diesel, l’un des plus aboutis au monde, délivre une puissance de 435 ch et développe un couple époustouflant de 900 Nm dès 1000 tr/mn. Capable de franchir les 100 km/h en seule- ment 4,8 secondes, il atteint 250 km/h en vitesse de pointe.

Le prix du véhicule clé en main s’élève à 2.550.000 Dhs.

Pour rappel, Bentley Motors est la marque d’automobile de luxe la plus prisée dans le monde. C’est à l’usine de Crewe, le siège de la société, que se déroulent toutes les opérations dont le design, la R&D, l’ingénierie et la production des quatre familles de modèles du constructeur: Continental, FlyingSpur, Bentayga et Mulsanne.

La combinaison d’un artisanat hors pair, transmis de génération en génération, d’une ingénierie ultra spécialisée et d’une technologie de pointe se trouve exclusivement chez les constructeurs automobiles du Royaume-Uni tels que Bentley. Il s’agit également d’une vitrine de la qualité supérieure de la fabrication britannique.

Bentley emploie environ 4000 personnes à Crewe.

Industrie Auto : L’ Allemand PRETTL investit 8 millions d’euros à Tanger Automotive City

Le Groupe allemand PRETTL spécialisé dans la fabrication de pièces automobiles vient d’annoncer à Tanger, la construction d’un nouveau site industriel à Tanger «Automotive City» pour un investissement de 8 millions d’euros. Cette usine, qui prévoit la création de 800 postes d’emploi, aura une capacité de production globale estimée à 30 millions de pièces à long termes. La première tranche de cette usine, qui s’étalera sur une superficie dépassant les 26.000 m2, devra être achevée l’année prochaine avec une capacité de production atteignant les 15 millions de pièces, alors que l’exploitation de la deuxième tranche devra débuter en 2021 avec une capacité de production similaire.

Le DG du groupe PRETTL, Erhart Prettl, a indiqué «avoir trouver au Maroc les potentialités et les ressources humaines pour relever le défi du changement que connait l’industrie automobile», mettant l’accent sur la révolution que connait actuellement l’industrie des voitures électriques, des batteries et les technologies numériques. De son côté, le président du Directoire de TMSA, Mehdi Tazi Riffi, a fait savoir que le projet de PRETTL vient confirmer la dynamique enclenchée par la plateforme Tanger Med pour l’attrait des entreprises allemandes, aussi bien au volet industriel que logistique, précisant que cela témoigne de l’intérêt qu’accordent les investisseurs allemands à la plateforme Tanger-Med. A noter que 55 nouveaux projets industriels dans la plateforme Tanger Med Zones ont été lancés en 2017, avec un chiffre d’affaires avoisinant les 350 millions d’euros.