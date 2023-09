Une convention pour la construction d’un centre d’entraînement de Tbourida (Dar Baroud) au niveau de la Commune de Moualine El Oued (province de Benslimane) a été signée, mercredi à la préfecture de Benslimane.

La convention a été signée entre le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, le Conseil de la Région Casablanca-Settat, la Préfecture de Benslimane, la Commune de Moualine El Oued, la Chambre d’Artisanat de la région Casablanca-Settat et la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC), lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki.

D’un budget de 63 millions de dirhams, ce projet a pour objectif la préservation du patrimoine culturel, la promotion de l’élevage des chevaux nationaux, notamment les prestigieux Barbe et arabe barbe, et le transfert du patrimoine de Tbourida aux générations montantes, souligne un communiqué du ministère.

La même source précise que la signature de cette convention s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Génération Green de développement agricole et du plan de développement territoriale de la région Casablanca-Settat.

Le projet vise également, ajoute-t-on, à créer un parc touristique intégré autour de la culture et du patrimoine marocain et à établir un espace de formation des jeunes dans les métiers liés au cheval et aux sports équestres.

Les partenaires s’engagent à déployer les moyens nécessaires pour la réalisation de ce projet, qui comprend la mise en place d’un centre d’entraînement dédié à la Tbourida ainsi qu’un club équestre, en vue de la valorisation du patrimoine culturel immatériel de la région Casablanca-Settat, souligne le communiqué.

La cérémonie de signature de ladite convention s’est déroulée en présence du gouverneur de la province de Benslimane, du président du Conseil provincial de Benslimane, du président de la commune Moualine El Oued, du président de la Chambre d’Agriculture Régionale de Casablanca-Settat, de la présidente de la Chambre de l’artisanat de la Région Casablanca-Settat, et du directeur général de la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC), indique la même source.

LNT avec Map

