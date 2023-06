Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a annoncé, lundi à la Chambre des représentants, le lancement d’un programme de volontariat destiné aux jeunes âgés de 18 à 22 ans.

En réponse à une question orale sur « les nouveaux programmes destinés aux jeunes », posée par le Groupe authenticité et modernité, le ministre a indiqué que la première phase de ce nouveau programme vise à accompagner les jeunes majeurs en les formant dans les domaines de l’histoire, de la culture marocaines, des droits et obligations, des valeurs de citoyenneté et des nouvelles technologies.

La deuxième phase du programme porte, quant à elle, sur la promotion de la participation active des jeunes dans la société, à travers leur accompagnement dans le cadre de volontariat dans plusieurs institutions culturelles, sanitaires et environnementales, a précisé M. Bensaid, faisant observer que la première édition du programme profitera à 5.000 jeunes dans les différentes régions du Royaume, dans l’optique de porter cette participation à 10.000 l’année prochaine selon les capacités du ministère.

Le gouvernement œuvre à l’élaboration et à la présentation de programmes qui répondent aux problématiques et aux aspirations de la jeunesse, a-t-il affirmé, ajoutant que le ministère se penche sur l’amélioration et le renouvellement de plusieurs programmes destinés aux jeunes et aux enfants dans les maisons des jeunes et dans les colonies de vacances.

LNT avec Map

