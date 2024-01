Le conseil de la région Béni Mellal-Khénifra, réuni, vendredi en session extraordinaire, a approuvé, à l’unanimité, une série de conventions de partenariat visant à achever la mise en œuvre du programme de développement régional pour un coût financier de 7.7 milliards de dirhams (MMDH).

Réuni sous la présidence de son président Adil Barakat en présence du Wali de la région Béni Mellal-Khénifra et des gouverneurs des provinces de la région, l’instance élue a approuvé à l’unanimité une total de 83 conventions de partenariat dans différents domaines pour un montant de 7.7 MMDH, et ce dans le cadre de la poursuite de l’achèvement des projets inclus dans le Programme de développement régional de la région Béni Mellal-Khénifra.

Au niveau du secteur de l’eau, de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le conseil régional a donné son aval à quelque 5 accords pour un montant financier de 1.3 MMDH avant d’approuver 6 accord dans le domaine de l’appui à l’éducation, à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique pour 230 millions de dirhams.

Concernant l’axe lié au secteur agricole et au développement du monde rural, les membres de cette instance ont adopté 12 accords avec un montant qui s’élève à 2 milliards de dirhams dans le cadre des efforts visant à soutenir la vocation agricole de la région avant de donner leur aval à 4 Conventions de partenariat dans l’axe se rapportant au secteur des infrastructures et équipements de base (890 MDH).

Il s’agit également du secteur de la santé et de la protection sociale, auquel un montant de 415 MDH a été alloué dans le cadre de 4 accords de partenariat visant à étoffer l’offre de santé. Pour le secteur touristique et de l’artisanat, celui-ci a fait l’objet de 15 accords totalisant 998 MDH.

Dans une allocution à cette occasion, le Président du Conseil, Adil Barakat a exhorté l’ensemble des membres à coopérer et à œuvrer de concert pour sensibiliser les citoyens et les institutions à la nécessité d’économiser l’eau et de lutter contre les changements climatiques, réitérant la pleine disposition du conseil régional à œuvrer pour la réduction de l’impact des changements climatiques sur l’économie régionale et nationale.

M. Barakat a salué les efforts déployés par les différents acteurs sur la voie de la réalisation des aspirations des habitants de cette région et afin de progresser vers un développement régional durable.

LNT avec MAP

