Benchaâboun participe aux visioconférences du FMI sur la crise du Covid-19

Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, Mohamed Benchaâboun, a participé aux réunions du printemps du Fonds Monétaire International (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale qui ont été tenues, par visioconférence, du 17 au 21 avril 2020.

Ces réunions ont été focalisées sur la crise de la pandémie de Covid-19, ses répercussions économiques et sociales ainsi que sur les réponses des différents pays et des institutions internationales à cette crise, indique un communiqué du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration.

M. Benchaâboun a participé, notamment, à la réunion du Comité du Développement co-présidée par le Président du Groupe de la Banque Mondiale et de la Directrice Générale du FMI et à la réunion de haut niveau organisée par la Directrice Générale du FMI avec les pays de la région MENA, souligne le communiqué.

Lors de ses interventions, le ministre a mis en avant l’expérience du Maroc dans la lutte contre cette pandémie notant l’approche proactive et multidimensionnelle adoptée par le Royaume.

Il a, également, mis en exergue les résultats encourageants de cette politique et l’initiative lancée par le Souverain pour une approche coordonnée en matière de lutte contre cette pandémie à l’échelle du continent africain, poursuit la même source.

Il a par ailleurs, souligné la nécessité de soutenir la relance économique à travers des politiques appropriées assurant plus de flexibilité, ajoute le communiqué, notant que M. Benchaâboun a appelé le FMI à appuyer les efforts des pays à travers notamment, le maintien des facilités de financement d’urgence jusqu’à la sortie de la crise.

LNT avec MAP