Le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement s’engage à promouvoir l’investissement productif, et à favoriser l’optimisation des capacités des entreprises pour la pleine réalisation de leur potentiel, a déclaré, mercredi à Casablanca, son directeur général, Mohamed Benchaâboun.

« Nous sommes donc appelés à élaborer un dispositif complet pour améliorer la performance de nos entreprises, tant au niveau national qu’international, afin de faire émerger des entreprises robustes disposant des ressources financières et humaines suffisantes », a affirmé M. Benchaâboun qui participait à la rencontre de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) sous le thème « le capital-investissement, levier de croissance de la PME ». M. Benchaâboun a ainsi relevé qu’un montant minimum de 20 milliards de dirhams (MMDH) sera mis à la disposition des premiers fonds sectoriels et thématiques, notant que cette allocation est cruciale, car les fonds existants ne couvrent pas l’ensemble des marchés et des secteurs.

Par ailleurs, M. Benchaâboun a considéré que les investissements se dirigent de plus en plus vers les grandes entreprises, négligeant souvent les petites entreprises qui sont tout aussi vitales pour l’économie, affirmant qu’il est impératif de prendre en considération les besoins des entreprises de petite taille. « Notre ambition est de positionner le Maroc comme un hub pour les sociétés de gestion. Nous aspirons à attirer d’autres investisseurs, qui, à partir du Maroc, effectueront des investissements à l’échelle continentale », a-t-il assuré.

Cette rencontre organisée en partenariat avec l’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC) a été marquée par la participation du président de la CGEM, Chakib Alj, du président de l’AMIC, Hatim Ben Ahmed, d’investisseurs en capital et de représentants de fonds d’investissement, d’entrepreneurs, ainsi que des membres de la CGEM.

