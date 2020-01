PARTAGER Benchaâboun insiste sur la nécessité d’adopter des systèmes d’information coordonnés

La mise en place de systèmes d’information coordonnés, conformes aux normes internationales permettrait d’obtenir un avantage comparatif décisif dans des environnements et des marchés de plus en plus concurrentiels, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, Mohamed Benchaaboun.

Dans une allocution lue en son nom lors d’un séminaire sous la thématique « Le système national d’information et de modélisation : Fondements théoriques et enjeux de développement », M. Benchaaboun a relevé que les systèmes d’information coordonnés, conformes aux normes internationales, fiables et capables de répondre aux besoins récurrents et émergents, tant en quantité qu’en qualité, sur les plans national et régional permettent l’obtention d’un avantage comparatif décisif dans des environnements et des marchés de plus en plus concurrentiels ».

Le ministre a, dans ce sens, relevé que l’accès à l’information est non seulement un outil de pilotage des politiques publiques mais également « un facteur de production », dans la mesure où elle contribue à la prise de décision pour créer sur le marché des produits de grande valeur ajoutée et pour éclairer les décideurs sur des choix stratégiques à la faveur d’un développement durable et inclusif.

Conscient de l’importance primordiale de la statistique et de l’information pour tout processus de développement, le Maroc a déployé, depuis ces dernières décennies, des efforts importants en vue de consolider et d’améliorer constamment son système d’information national au service de la dynamique réformatrice qu’il a empruntée, a précisé le ministre.

Il a, à ce propos, noté que « le développement d’un système d’information fiable, riche et cohérent, basé sur une nouvelle culture du dialogue et de concertation entre les fournisseurs de l’information et les utilisateurs de celle-ci, se pose avec plus d’urgence face au défi qu’impose l’essor sans précédent des technologies du numérique, particulièrement dans le contexte actuel caractérisé par la révision à l’œuvre de notre modèle de développement ».

Et de rappeler que la mise en place d’un système d’information performant figure parmi les préoccupations majeures du Ministère, particulièrement, à travers la mise en partage d’une mine d’information contenue dans la banque de données MANAR-Stat avec le grand public. Cette ouverture, qui est une avancée au Maroc, est en phase avec les choix stratégiques du pays en matière de démocratisation d’accès à l’information tel que garanti par la constitution, a t-il poursuivi.

Pour sa part, le secrétaire général du Haut-Commissariat au Plan (HCP), Ayache Khellafe, a indiqué que le HCP, principal producteur de l’information statistique démographique, économique et sociale, n’a cessé de développer son système d’information pour répondre aux besoins des acteurs économique, social et institutionnel en matière d’éclairage des politiques publiques.

Ce développement, a t-il dit, est opéré de manière continue en prenant en considération, entre autres, également les engagements internationaux du Maroc en matière des agendas de développement, les orientations de développement retenus par les acteurs publics, privés et de la société civile et l’organisation institutionnelle et territoriale qui régit la gestion de développement dans notre pays.

Dans cet esprit, le HCP procède régulièrement à l’actualisation de ses opérations statistiques, à la réalisation d’opérations nouvelles et à la mise en oeuvre de réformes méthodologiques d’envergure, appuyés par l’utilisation de nouvelles technologies (collecte assistée par ordinateur, lecture automatique des documents, le SIG), a t-il relevé.

De son côté, le secrétaire général de l’Observatoire National du Développement Humain (ONDH), El Hassan El Mansouri a fait observer qu’au niveau du Maroc la demande en matière de statistiques est en augmentation, notant que l’ONDH s’est fixé comme objectif de disposer d’un système d’information adapté et élargi à l’ensemble des aspects et qui répond à un certain nombre de besoins en temps réel avec des données à mettre à la disposition des décideurs.

M. El Mansouri, a également, fait remarquer que le Royaume est en pleine mutation, soulignant l’impératif de suivre cette évolution rapide par le système d’information.

Organisé par le Collège Etudes stratégiques et développement économiques de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, en partenariat avec Bank Al-Maghrib (BAM), le ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, du Haut Commissariat au Plan (HCP) et l’Observatoire national du développement humain, ce séminaire réunit un parterre de scientifiques, de chercheurs et de représentants d’établissements publics en vue de débattre et de s’interroger sur le niveau d’adéquation des systèmes d’information nationaux et des systèmes de modélisation avec les impératifs du développement humain et durable dans le contexte marocain.

Ce séminaire est axée sur plusieurs thématiques notamment « La production de l’information économique : les chiffres de l’emploi et la comptabilité de la croissance peuvent servir de terrain d’exploration de la construction des catégories et de leur forme quantifiée », « La prévision et l’analyse des politiques budgétaire et monétaire, « Les modèles macroéconomiques : fondements et applications » et « La gouvernance par les nombres et le débat public ».

LNT avec MAP