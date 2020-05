PARTAGER Benchaâboun élogieux envers le plan de relance de la CGEM

Le plan de relance de l’économie proposé par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) constitue « un référentiel extrêmement riche », a souligné, jeudi, Mohamed Benchaâboun, ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.

Le plan, réalisé selon une approche bottom-up, constitue également « un outil de travail pour tous les secteurs », a relevé M. Benchaâboun qui s’exprimait lors du 2ème Conseil d’administration de la CGEM tenu en visioconférence.

Selon un communiqué de l’organisation patronale, le ministre a présenté, en sa qualité de président du Comité de veille économique (CVE), l’action dudit comité pour la relance de l’économie, apportant des réponses aux questions des administrateurs de la Confédération sur différents sujets, tels que l’intégration de l’informel, la réforme de l’administration, le financement de la relance, les procédures judiciaires pour les entreprises impactées par la crise, les mécanismes de gestion de crise, les remboursements de la TVA ou encore la recherche et l’innovation.

De son côté, le président de la CGEM, Chakib Alj, a remercié, au nom de tous les chefs d’entreprise marocains, le Roi Mohammed VI pour « son soutien et sa confiance à l’égard des opérateurs économiques toutes tailles, tous secteurs et toutes régions confondus ».

« Cette confiance royale nous honore et consolide notre détermination à réussir la relance de notre économie, sous la conduite éclairée de Sa Majesté, dans les valeurs qui sont les nôtres: la solidarité, le patriotisme et la citoyenneté », a-t-il poursuivi.

Le président de la CGEM a ensuite lancé un appel aux opérateurs économiques pour poursuivre leur engagement et leur mobilisation en faveur de la réussite de ce tournant historique. « Notre pays a géré de manière exemplaire, avec courage et anticipation, la crise induite par le covid-19. Nous devons capitaliser sur ces acquis et accélérer cette relance », a-t-il affirmé.

Par ailleurs, le Conseil a statué, sur les points inscrits à l’ordre du jour, conformément aux statuts et au règlement intérieur de la CGEM.

Les membres ont voté favorablement la nomination aux fonctions de vice-présidents des 16 commissions thématiques, ainsi que la nomination aux fonctions de membres des comités permanents, à savoir le Comité des Mandats, le Comité des Statuts et le Comité financier.

Le Conseil d’administration a aussi entériné la nomination de Mme Samia Terhzaz aux fonctions de secrétaire générale de la CGEM, conclut le communiqué.

LNT avec CdP