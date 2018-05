PARTAGER Belle opération pour CFC, qui s’associe au centre financier de Beijing

Poursuivant le développement de ses partenariats internationaux, Casablanca Finance City (CFC), première place financière Africaine, a annoncé avoir procédé à la signature d’un protocole d’accord avec le Xicheng District Financial Development Promotion Center (XDFDPC), l’établissement public chargé du développement du district financier de Xicheng.

Après Singapour, Londres, Luxembourg, Montréal, Paris, Astana et Busan, CFC signe un premier partenariat avec une place financière chinoise, marquant ainsi une nouvelle étape dans l’extension de son réseau de coopération avec les principales places financières mondiales.

Le mémorandum d’entente a pour objectif d’établir les bases d’une coopération durable entre les deux parties, et ce, en vue de promouvoir des opportunités d’investissement entre la République Populaire de Chine, le Royaume du Maroc et l’Afrique.

À cet effet, le protocole d’accord permettra d’encourager le développement et le partage d’expertises dans le cadre de l’internationalisation domaines du renminbi et du développement du secteur des Fintech. Par ailleurs, il vise à consolider les efforts des deux parties en vue d’attirer les institutions financières, les sociétés holding, les multinationales et les fournisseurs de services dans le district de Xicheng et au sein de Casablanca Finance City. Enfin, le MoU ambitionne de développer une coopération efficace à travers l’organisation de programmes professionnels de formation, activités de recherche, publications et échanges de délégations.

Lu Wuxing, Directeur du Centre de promotion du développement financier du district de Xicheng de la municipalité de Beijing (XDFDPC), s’est exprimé : « A l’occasion du 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Maroc, nous sommes honorés de signer ce partenariat afin d’explorer les possibilités de coopération en Chine, au Maroc et en Afrique. Nous sommes impatients de consacrer activement notre énergie pour un échange amical et fructueux entre nos deux centres financiers à l’avenir ».

Commentant la signature du protocole d’accord avec le centre financier de Beijing, M. Said Ibrahimi, CEO de CFC, a déclaré : « Nous sommes ravis de signer aujourd’hui ce protocole d’accord avec le district financier de Xicheng. Ce partenariat est le premier du genre établi par Casablanca Finance City avec un centre financier chinois. Nous sommes fermement convaincus qu’une telle coopération jouera un rôle déterminant dans la promotion des relations d’affaires entre la Chine, le Maroc et l’Afrique ».

À propos de XDFDPC :

XDFDPC est une institution publique fondée en 2017 par le Gouvernement Populaire du District de Xicheng de la Municipalité de Beijing pour la promotion du développement de Beijing Financial Street et de l’industrie financière locale. Elle est située dans Beijing Financial Street.

La mission de XDFDPC est de mettre en œuvre les lois et règlements nationaux, les politiques financières de la Municipalité de Beijing et de contribuer au développement et à la coordination de l’industrie financière.

À propos de Casablanca Finance City :

Casablanca Finance City (CFC) est un hub économique et financier africain situé à la croisée des continents. Reconnue comme la première place financière en Afrique et partenaire des plus grands centres financiers internationaux, CFC a constitué une forte communauté de membres composée d’entreprises financières, de sièges régionaux de multinationales, de prestataires de services et de holdings. CFC offre à ses membres une proposition de valeur attractive, comprenant notamment un accompagnement « Doing business » qui favorise le déploiement de leurs activités en Afrique. Animé par l’ambition de satisfaire sa communauté, CFC s’engage à promouvoir l’expertise africaine de ses membres, tout en stimulant les synergies et opportunités d’affaires au sein de son réseau.

LNT avec CdP