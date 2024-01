Les marques marocaines revisitent les rituels traditionnels avec ingéniosité. Huile d’argan, figue de barbarie, poudre de nila, des ingrédients inspirés par des recettes ancestrales 100% marocaines pour prendre soin de soi.

Corps : Huile sublimante L’or et L’argan – MarocMaroc

MarocMaroc, la marque qui revisite depuis 2007 le patrimoine du royaume avec des protocoles beauté inspirés par des gestes hérités d’une histoire et d’ingrédients typiques de nos traditions, réinvente un de ses produits phare : l’huile sublimante L’Or et L’argan. Elle se pare désormais des notes boisées, gourmandes et iconiques de sa Pâte détoxifiante Miel d’ambre. Un élixir scintillant et précieux, multi-usage, gorgé des bienfaits de l’huile d’argan et de ceux de l’huile de germe de blé. Riche en omégas 3, 6 et 9, vitamine E, squalène et acides gras poly-insaturés, cette huile aux reflets nacrés, recèle des vertus anti-âge, anti-oxydantes, nourrissantes et protectrices. On l’utilise en massage hydratant pour un voile de douceur envoûtant.

Huile sublimante L’or et L’Argan, MarocMaroc, 50 ml, 605 dh.

Visage : Le Sérum Absolu – Huile de Pépins de Figue de Barbarie 100% Pure Bio – Hendiya

Depuis 2018, Hendiya mise sur les propriétés de l’huile de pépins de figue de barbarie, certifiée bio, pour mettre au point des produits qui honorent notre terroir tout en assurant une traçabilité de formules fondées sur des ingrédients naturels locaux.

Au cœur de sa gamme, le sérum absolu à l’huile de figue de barbarie, 100% pure, certifiée bio, première pression à froid, riche en acides gras antioxydant, en oméga 6 et vitamine E, qui protègent des radicaux libres. Chaque soir, appliquée en massage, on stimule la fermeté et l’éclat de la peau, tout en boostant le renouvellement cellulaire, renforçant l’élasticité de l’épiderme et prévenant l’apparition des ridules.

Le Sérum Absolu, Hendiya, 30 ml, 350 dh.

Corps & Visage : Masque éclaircissant à la poudre de Nila et argile blanche – Yazine

Le crédo de cette marque marocaine ? L’engagement pour des formules naturelles, responsables, qui démystifient la complexité de la cosmétique. Parmi leurs produits, le masque éclaircissant à la poudre de Nila, basé sur les propriétés antitache de cet ingrédient issu du Sahara. On l’applique sur le corps (aisselles et genoux) pendant 30 minutes avant de rincer ou en soin du visage et cou pendant 10 minutes, pour profiter de ses bienfaits anti-rugosité, atténuer les taches brunes et prévenir les signes de l’âge.

Masque éclaircissant à la poudre de Nila, Yazine, 100gr, 120dh.

Cheveux : shampoing extra-doux à l’Aloe vera et huile d’argan – Odarym

Avec pour fer de lance des produits handmade aux ingrédients cultivés dans nos régions, Odarym propose tout un éventail de formules naturelles. Parmi elles, l’un des essentiels de nos gestes beauté : le shampoing. Pour les laver tout en douceur, retrouver de l’éclat, du volume, et du peps à notre couleur, le Shampoing Extra Doux promet brillance et toucher soyeux. Au programme, tonus et vitalité avec la synergie de l’huile d’argan, de l’Aloe vera et du SCI, un tensioactif doux, pour un shampoing sans paraben, sans silicone et sans sulfate.

Shampoing extra doux à l’aloe vera et huile d’argan, Odarym, 250 ml, 125 dh.

Corps : Authentique Savon noir à l’eucalyptus – Charme du Maroc

On réinvente le rituel du hammam avec ce savon noir issu du savoir-faire de Charme du Maroc, marque à l’aura très féminine qui transcende nos traditions.

Le savon noir, produit identitaire de notre pays, fabriqué à partir d’un mélange d’huile et d’olives noires concassées, prépare la peau avant le gommage traditionnel au gant. Senteurs enivrantes et peau délicatement adoucie, on l’utilise ponctuellement sur un corps humide pour faire peau neuve !

Authentique Savon noir à l’eucalyptus – Charme du Maroc – 75 dh

Soraya Tadlaoui

