Be Live Hotels inaugure deux nouveaux hôtels à Marrakech

Le Groupe Globalia à travers sa filiale de gestion hôtelière Be Live Hotels inaugure deux nouvelles entités : Be live Experience Marrakech Palmeraie et Be Live Collection Marrakech Adults Only, d’une capacité totale de 379 clés, au cœur de la palmeraie de la cité ocre.

Cette double ouverture du groupe espagnole Globalia à Marrakech, après celui de Saidia, marque sa volonté de poursuivre son développement au Maroc. Les deux établissements de Marrakech sont la propriété du fonds d’investissement H Partners, premier fonds d’investissement touristique au Maroc.

Be Live Experience Marrakech Palmeraie est un hôtel de catégorie 4*, disposant d’une capacité de 167 clés dont 110 chambres doubles, 45 duplex et 12 suites junior, en formule tout inclus. L’hôtel était en soft-opening depuis fin 2017.

L’hôtel dispose d’un restaurant buffet de 400 couverts, un restaurant andalou de 70 couverts et un Snack Grill. L’hôtel comprend une piscine chauffée, une piscine avec des toboggans et un mini club pour enfants, un théâtre d’animation en plein air et une salle de conférence d’une capacité de 450 personnes.

En revanche, Be Live Collection Marrakech Adults Only est un établissement de catégorie 5* en formule tout inclus dédié exclusivement aux adultes. L’hôtel compte 212 clés dont 164 chambres en doubles supérieures, 28 chambres en doubles supérieures avec ‘Swim Up’ et 20 suites juniors. Les chambres swim-up permettent un accès direct à la piscine privative, depuis la terrasse de la chambre.

Le concept Adults Only est réservé aux adultes de plus de 16 ans afin de garantir un séjour paisible et une animation adaptée. L’hôtel proposera tout au long de l’année 2018 des évènements autour de la culture, du bien-être et de la gastronomie afin de drainer une clientèle exigeante ; marocaine aussi bien qu’étrangère.

De plus, l’hôtel compte deux restaurants : le premier proposera une carte marocaine contemporaine de 80 couverts et le deuxième offrira un buffet avec des spécialités internationales. En plus de deux piscines géantes séparées par un jardin andalou, l’hôtel dispose d’un Sports-Bar, un Lobby-Bar, un Snack et un Pool-Bar.

Le Spa de l’hôtel ‘Bay Spa’ qui s’étale sur 1500 mètres carrés, comprend une piscine intérieure chauffée, une salle de sport, un sauna, 2 hammams et des salles de soins et de massages. L’hôtel propose aussi une salle de conférence modulable, étendue sur 500 mètres carré, entièrement équipée par les dernières tendances technologiques en son et lumière.

Be Live propose des hôtels adaptés à ses clients ; à travers les 6 marques; à savoir, Be Live Collection, Be Live Experience, Be Live Family, Be Live Adults Only, Be Live City Center, Be Smart.

– Be Live Experience : Hôtels de catégorie 4 étoiles destinés aux familles, couples et amis. Les hôtels Be Live Experience offrent une excellente gastronomie et un confort optimal dans un espace exclusif.

-Be Live Family : Hôtels destinés aux familles à travers des installations des installations adaptées et de nombreuses activités et animations.

–Be Live Adults Only: Hôtels situés dans des emplacements premium, dédiés aux adultes pour leur permettre de se relaxer en couple dans une atmosphère exclusive et une animation bien soignée.

–Be Live City Center & Airport: Hôtels situés dans les principales villes et à proximité des aéroports pour le confort des clients, ces hôtels ciblent les voyageurs d’affaires aussi bien que la clientèle touristique.

–Be Smart Hôtels : Les hôtels Be Smart ont été conçus pour offrir aux clients la proximité, un service de qualité, destinés aux séjours de courte durée.