PARTAGER BCP lance une offre de conservation globale à l’adresse des investisseurs

Le groupe Banque Centrale Populaire (BCP), à travers sa filiale Mediafinance, unique banque au Maroc dédiée exclusivement à l’activité « Titres », lance son offre « Global Custody » (Conservation Globale) à l’adresse des investisseurs africains et internationaux.

Le lancement de cette offre intervient en marge du WFC 2019, la grand-messe mondiale des dépositaires de titres qui se déroule actuellement à Marrakech, et pour la première fois au Maroc.

Évoluant dans un écosystème mondial de plus en plus complexe, les investisseurs ont recours, pour la sécurisation de leurs transactions et de leurs actifs, aux services de conservation globale qui couvrent les différents marchés où ils opèrent.

C’est dans ce contexte que la BCP lance une offre de « Global Custody » qui permet aux investisseurs, qu’ils soient africains ou internationaux, de bénéficier de l’expertise d’un groupe panafricain de référence à travers un accompagnement assurant la gestion de leurs opérations d’investissement et de leurs portefeuilles multi-marchés.

A cet effet, M. Kamal MOKDAD, Directeur Général BCP et International, explique : « Notre offre de ‘Global Custody’ vient enrichir les solutions que nous mettons en place pour accompagner les investisseurs panafricains, ainsi que ceux opérant de l’Afrique vers l’international et réciproquement. Grâce à notre couverture géographique unique, cette nouvelle offre sera déployée en propre en Afrique du nord, en zone UEMOA, en zone CEMAC, à l’Ile Maurice et à Madagascar, mais également, sur les autres marchés à fort potentiel dans le cadre de partenariats ciblés ».

LNT avec CdP