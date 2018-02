PARTAGER Le BCIJ démantèle une cellule terroriste à Tanger et Meknès

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de surveillance du territoire national (DGST), a démantelé jeudi une cellule terroriste composée de sept membres alliés à Daech et s’activant dans les villes de Tanger et Meknès, a annoncé le ministère de l’Intérieur. Selon les premiers éléments de l’enquête, les membres de cette cellule, qui planifiaient de rejoindre les rangs d’une branche de Daech, ont adhéré à la propagande et à la diffusion de l’agenda criminel de cette organisation terroriste, en parallèle à leur intention de mener des attaques portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Les perquisitions menées ont abouti à la saisie de nombreux équipements électroniques, ainsi que des armes blanches et des livres et manuscrits faisant l’apologie de la pensée extrémiste, précise le communiqué.

Les mis en cause seront déférés devant la Justice aussitôt terminée l’enquête qui se poursuit sous la supervision du Parquet général, relève la même source, notant que cette opération s’inscrit dans le cadre de l’observation des menaces terroristes qui ciblent la sûreté du Royaume.

LNT avec Map