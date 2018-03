PARTAGER Le BCIJ démantèle une cellule terroriste à Oued Zem et Tanger

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de surveillance du territoire national, a procédé jeudi au démantèlement d’une cellule terroriste composée de 8 personnes, âgées de 21 à 31 ans, imprégnées des idées extrémistes et des méthodes sanguinaires de Daech et actives dans les villes d’Oued Zem et de Tanger, indique le ministère de l’Intérieur.

Les investigations ont démontré que les mis en cause cherchaient à se procurer les matières premières pour la fabrication de charges et de ceintures explosives dans le but de perpétrer des opérations terroristes d’envergure visant des sites sensibles dans plusieurs villes du Royaume, en application de l’agenda subversif de l’organisation dite « Etat Islamique », précise le ministère dans un communiqué.

L’enquête a révélé que les membres de cette cellule comptaient éliminer un de leurs connaissances après avoir douté de son allégeance envers « Daech » et son adoption d’une approche contraire à celle prônée par cette organisation terroriste, ajoute la même source.

Les perquisitions effectuées ont permis la saisie d’un fusil de chasse, de cartouches, d’armes blanches, d’uniformes paramilitaires et de plusieurs équipements électroniques et écrits qui font l’apologie de l’Etat Islamique, indique le ministère, qui précise que l’arrestation de ces éléments extrémistes s’inscrit dans le cadre des efforts constants déployés par les services de sécurité pour faire face à la menace terroriste croissante que représentent les adeptes de DAECH et mettre en échec leurs plans subversifs qui visent à créer le chaos et à semer la zizanie dans le Royaume.

Les mis en cause seront déférés devant la justice aussitôt terminée l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent.

LNT avec Map