BBOA Shanghai démarre son activité

Suite à l’obtention en juillet dernier de l’accord définitif du China Banking Regulatory Commission et après avoir rempli toutes les conditions techniques et administratives exigées par les différents régulateurs en Chine, la succursale de BMCE Bank Of Africa à Shanghai, opérationnelle depuis quelques mois, démarre officiellement son activité le 2 janvier 2019.

Première banque marocaine et panafricaine à s’établir en République Populaire de Chine, la succursale de BMCE Bank of Africa à Shanghai joue un rôle de catalyseur des relations économiques entre la Chine et le Maroc, de même qu’elle compte participer activement dans les opérations de Trade Finance et de Project Finance entre la Chine et le continent africain, dit-on auprès du groupe.

Cette nouvelle succursale, basée dans la prestigieuse tour «Shanghai Tower», est dirigée par M. Saïd ADREN, précédemment DGA de BOA Ghana, accompagné par des cadres chinois disposant d’une connaissance approfondie du marché bancaire local.

LNT avec CdP