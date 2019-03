PARTAGER BBOA lance deux nouvelles cartes monétiques

Dans un réel effort d’innovation dans le secteur du paiement au Maroc, BMCE Bank Of Africa a collaboré avec Mastercard, leader dans le domaine du paiement électronique, pour lancer deux nouvelles cartes : World Elite et Platinum Biometric. Ces nouvelles cartes répondent aux besoins changeants de la clientèle haut de gamme et offrent de nouvelles méthodes de paiement ainsi que des services à valeur ajoutée, annonce un communiqué du groupe bancaire.

Placée dans le haut de la gamme monétique, la carte BMCE World Elite est la 1ère carte Mastercard métallique lancée au Maroc. Elle intègre une panoplie de services et privilèges exclusifs à forte valeur ajoutée (plafonds de paiements & retraits spécifiques, des garanties d’assistance & d’assurance renforcées, un service de conciergerie privée, un accès illimité aux salons/lounges VIP, des services de fast track dans les aéroports, etc.), selon BBOA.

La carte World Elite est remise avec un bracelet contactless nouvelle génération, permettant aux titulaires de la carte d’utiliser cette technologie de pointe pour effectuer des opérations de paiement sécurisées et sans contact.

Cette collaboration entre BMCE Bank Of Africa et Mastercard a également donné naissance à un programme pilote pour le lancement de la première carte biométrique au Maroc et en Afrique du Nord qui porte le nom de Mastercard Platinum Biometric. Cette carte propose une méthode d’authentification alternative innovante et sécurisée puisqu’elle permet à son utilisateur de s’authentifier en utilisant ses empreintes digitales lors des opérations de paiement, déclare-t-on auprès de BMCE.

Ainsi, ce programme représente une étape majeure dans la stratégie de transformation digitale de BMCE Bank Of Africa. « Chez BMCE Bank Of Africa, l’innovation et l’expérience client sont au cœur de nos préoccupations, l’objectif étant de promouvoir auprès de notre clientèle des parcours digitaux à même de leur simplifier et faciliter leur relation avec la banque et leur environnement. Les moyens de paiement étant grandement concernés en raison de la fréquence de leur utilisation, nous lançons 2 innovations majeures dans le domaine MONETIQUE en partenariat avec Mastercard : la World Élite et son bracelet connecté, et nous expérimentons la platinum biométrique dont le code PIN devient l’empreinte digitale. Nous espérons être au rendez-vous des attentes de notre clientèle», a déclaré Mounir Kabbaj, directeur général adjoint en charge de la banque des professionnels et des particuliers chez BMCE Bank of Africa.

Du côté de Mastercard, le directeur général pour l’Afrique du Nord-Ouest, Mohamed Benomar a déclaré : « La collaboration de BMCE Bank of Africa et Mastercard représente l’engagement commun entre nos deux organisations en matière d’innovation stratégique. Mastercard et BMCE Bank Of Africa travaillent sans relâche pour développer un écosystème de paiement numérique robuste au Maroc et dans la région. La collaboration entre deux leaders du secteur pour le lancement de trois nouvelles cartes Mastercard au Maroc ouvrira un nouveau monde d’avantages et d’offres exclusifs pour les clients haut de gamme de la banque tout en accélérant le développement d’un écosystème de paiement évolué. De plus, l’introduction de la carte biométrique représente une nouvelle étape pour le Maroc, soulignant la volonté des consommateurs de se lancer dans les innovations de pointe ».

Toujours soucieux d’offrir une expérience client optimale, BMCE Bank Of Africa renforce continuellement son engagement dans l’innovation technologique offrant des solutions personnalisées qui répondent aux demandes spécifiques de ses différents segments de clientèle, conclut le communiqué.

LNT avec CdP