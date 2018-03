PARTAGER Bâtiments menaçant ruine: Le gouvernement promet une approche proactive

Le gouvernement adopte une approche proactive dans le traitement de la question des bâtiments menaçant ruine, afin de protéger la vie des citoyens y habitant, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

Le Roi Mohammed VI avait donné des orientations fermes pour traiter de cette question en vue d’éviter des victimes dues au manquement aux obligations ou à l’absence d’interventions proactives, a rappelé M. El Khalfi lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement. Ce dossier constitue l’une des priorités du gouvernement eu égard à son caractère urgent, a-t-il poursuivi, relevant l’élaboration d’une carte au niveau national sur la base du travail des services du ministère de l’Intérieur et du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville qui aidera à effectuer les opérations d’évacuation et à œuvrer de façon proactive afin d’éviter tout sinistre.

Ce travail est l’un des domaines de coopération entre les collectivités territoriales et le département gouvernemental concerné, a fait remarquer le ministre, précisant qu’il ne s’agit pas d’un recensement mais d’un programme d’évacuation ou de relogement ou bien d’assistance nécessaire pour préserver des vies humaines.

LNT avec Map