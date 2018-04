PARTAGER Bassin du Congo : Les Chefs d’Etat africains affichent leur unité face aux changements climatiques

Les Chefs d’Etat et de Gouvernement réunis, dimanche à Brazzaville à l’occasion du 1er Sommet de la Commission Climat et du Fonds bleu du Bassin du Congo, ont réaffirmé leur volonté de continuer à faire de la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques et de la promotion d’un développement inclusif et durable une haute priorité dans la zone de la Commission Climat du Bassin du Congo.

Les Chefs d’Etat et de gouvernement se sont également engagés «à oeuvrer pour la transformation structurelle des économies de la zone de la Commission Climat du bassin du Congo pour assurer un développement inclusif et durable, de manière à éradiquer la pauvreté et améliorer le bien-être des populations en activant tous les leviers humains, financiers, techniques et technologiques ainsi que les opportunités offertes par l’économie verte et l’économie bleue», lit-on dans la déclaration finale ayant sanctionné les travaux de ce Sommet.

Ils se sont aussi engagés à agir sans délai pour l’opérationnalisation et la promotion du Fonds bleu pour le Bassin du Congo comme un des outils financiers de la Commission Climat du Bassin du Congo et à apporter leur appui total à la Feuille de route 2018-2019.

Les Chefs d’Etat et de gouvernement ont pris, à cette occasion, l’engagement d’initier et d’encourager les plans d’investissement climat des Etats de la Commission Climat du Bassin du Congo, les projets et programmes de toutes les parties prenantes pour concilier la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques et le développement économique inclusif et durable, outre la mutualisation des efforts pour que les Etats membres puissent se doter de politiques, stratégies et plans d’action climat et les mettre en œuvre.

Il s’agit aussi de l’accélération de la réalisation des initiatives déjà identifiées ou lancées (contributions déterminées au niveau national, plans nationaux d’adaptation), en s’appuyant non seulement sur les ressources intrinsèques mais également en mobilisant les bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux, ainsi que les acteurs non-étatiques, notamment le secteur privé.

Les Chefs d’Etat et de gouvernement se sont engagés à doter la Commission Climat du Bassin du Congo d’un budget lui permettant d’accomplir ses missions et à oeuvrer en intelligence avec les institutions sous-régionales existantes: Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC), Commission Internationale du Bassin du Congo-Oubangui-Sangha (CICOS), dans le cadre d’une économie d’échelle dans l’action de la Commission Climat du Bassin du Congo et le Fonds bleu pour le bassin du Congo.

Ils ont appelé la Communauté internationale, notamment « les agences du système des Nations Unies et les fondations philanthropiques à soutenir pleinement la présente Déclaration en vue de favoriser des synergies et une forte collaboration entre le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo et les autres mécanismes financiers internationaux dédiés à la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques et la promotion du développement durable ».

Les Chefs d’Etat et de gouvernement ont invité également l’Union Africaine à apporter son soutien aux efforts visant l’opérationnalisation de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds bleu du Bassin du Congo et les bailleurs de fonds et les investisseurs privés à apporter leur soutien à la Commission Climat du Bassin du Congo pour financer les plans d’investissement climat, les initiatives nationales et sous-régionales pour concilier la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques et le développement économique, pour la création d’emplois et l’amélioration des conditions de vie des populations.

LNT avec MAP