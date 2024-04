L’historien Nabil Mouline, et le créateur de contenus Mustapha El Fekkak, alias Swinga, ont récemment collaboré pour créer « Basmat al-Tourath », une série d’animation unique en son genre. Cette initiative novatrice plonge les spectateurs dans un voyage captivant à travers le patrimoine matériel et immatériel du Maroc.

Fruit d’un travail de recherche approfondi et de restitution artistique, cette série révolutionnaire combine l’expertise historique de Mouline avec la créativité de Swinga pour présenter de manière vivante et accessible différents aspects de l’identité marocaine. Soutenue par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, « Basmat al-Tourath » vise à mettre en lumière les trésors culturels du Maroc, des personnages historiques aux traditions culinaires en passant par des lieux emblématiques.

La première saison de la série comprend cinq épisodes, chacun explorant une facette unique du patrimoine marocain. De « Sayyida al-Hurra, la reine-guerrière du Nord » au « Couscous marocain, plat d’union et de tradition », en passant par l’emblématique mosquée de Tinmel, chaque capsule offre une expérience immersive, et enrichissante.

« Basmat al-Tourath » est bien plus qu’une simple série animée, c’est une initiative qui cherche à préserver et à promouvoir le riche patrimoine marocain tout en informant et en stimulant un large public.

