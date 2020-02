PARTAGER Baromètre « Africaleads » : Le Maroc dans le top 3 des pays les mieux vus en Afrique

Le Maroc, l’Afrique du Sud et le Rwanda sont les pays qui ont la meilleure image aux yeux des leaders d’opinion africains, selon le premier Baromètre leaders d’opinion en Afrique « Africaleads », dévoilé vendredi à Paris.

Avec 29 pc des réponses des leaders d’opinion africains, le Maroc occupe la deuxième place du podium de ce Baromètre (2019-2020), réalisé par l’Institut Immar Research & Consultancy, le spécialiste français des études médias et marketing en Afrique subsaharienne et en Afrique du Nord, pour le compte du Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN).

Selon ce Baromètre, publié à l’occasion du Sommet Afrique 2020 dédié aux investisseurs en Afrique, qui a ouvert ses travaux vendredi au siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI-Paris-Île-de-France), le Maroc est devancé par l’Afrique du Sud (37 pc des réponses) et suivi par le Rwanda (25 pc des réponses).

Ce podium des champions africains demeure inchangé par rapport à l’édition 2019, même si l’écart entre le premier et le deuxième se réduit, passant de 13 à 8 points, souligne l’enquête qui a concerné douze pays africains rassemblant 56 pc de la population du continent.

L’enquête, réalisée entre novembre 2019 et début janvier 2020, auprès de 2423 leaders d’opinion de douze pays d’Afrique, révèle également qu’en Afrique francophone, le Maroc, toujours très actif sur le front de la diplomatie économique, dépasse même l’Afrique du Sud (38% d’image positive, contre 37%).

Par ailleurs et toujours selon ce Baromètre, les leaders d’opinion africains démontrent un réel optimisme quant aux perspectives du continent dans un futur à 5 ans. Ils sont 64% à se dire confiants, une progression de 8 points en un an. Les infrastructures numériques, les arts et la culture et les transports sont pour eux les domaines ayant enregistré le plus de progrès. A l’inverse, pour 68% des répondants, la sécurité s’impose comme le sujet prioritaire à traiter (+28 points), devant l’éducation (48%, stable).

La mise en œuvre de la ZLECA, la Zone de libre-échange continentale, et la création prochaine de l’ECO, la monnaie commune de la CEDEAO, sont plébiscitées par les leaders d’opinion, qui y voient des signes tangibles de l’approfondissement de l’intégration économique. Ainsi 93 pc des leaders d’opinion africains soutiennent la mise en place de la ZLECA et 81 pc trouvent intéressant la volonté des pays de la CEDEAO de lancer une monnaie commune (ECO) en 2020, alors que 50 pc estiment réalisable l’arrivée de l’ECO en 2020.

S’agissant de l’image des pays étrangers auprès des leaders d’opinion africains, qui constitue un précieux indicateur de leur rayonnement et de leur attractivité, si le baromètre de l’an dernier avait montré une percée de l’Allemagne et de la Chine, cette année signe le retour des États-Unis, qui remontent de la troisième à la première position, et l’irruption d’un nouvel acteur, le Canada, qui se hisse directement à la troisième place, rétrogradant la Chine au pied du podium. Enfin, le Japon, la Russie et la Turquie comptent toujours parmi les acteurs qui pèsent.

Le Baromètre 2019/2020 confirme, par ailleurs, le diagnostic formulé l’an passé au sujet du déficit d’image de la France en Afrique, le pays perdant encore une place dans le classement (6ème), supplanté désormais par la Grande-Bretagne.

« Ce résultat, sans être complètement inattendu, doit interpeller. (…) Il témoigne d’une attractivité moindre face au dynamisme décomplexé des grands émergents et des puissances économiques établies et souligne surtout la nécessité et même l’urgence de renouveler et de réinventer le récit de la relation Afrique France », commente le CIAN qui rassemble et accompagne dans leur déploiement l’essentiel des sociétés françaises investies sur le continent africain.

Selon le CIAN, dont les membres réalisent 80 pc du volume d’affaires français avec l’Afrique, estimé à 60 milliards d’Euros, le partenariat entre la France et l’Afrique demeure adossé à des fondamentaux solides, soulignant qu’ « en tirant parti de ses atouts, en prenant appui sur les diasporas africaines, et à condition de montrer plus d’allant, la France dispose de multiples moyens d’inverser la tendance ».

LNT avec CdP