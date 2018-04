PARTAGER Barid Al-Maghrib émet un timbre-poste commémoratif « Maroc 2026 »

Le Groupe Barid Al-Maghrib a procédé, mardi 17 avril, à l’émission officielle d’un timbre-poste commémoratif « Maroc 2026 », en soutien à la candidature du Maroc à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Le timbre-poste porte une valeur faciale de neuf dirhams. Il est mis en vente depuis le même jour dans les agences Al Barid Bank, les centres courrier de Barid Al-Maghrib et en ligne via le portail philatélique www.philatelie.ma.

Le visuel du timbre-poste « Maroc 2026 » reprend la charte de la candidature Maroc 2026 et représente les valeurs du Maroc à travers des illustrations reproduites en arrière-plan et sur la frise. On retrouve notamment les principaux éléments qui font la richesse du pays, fort de son patrimoine historique et de son élan continu vers la modernité, selon un communiqué de Barid Al-Maghrib.

Le timbre-poste « Maroc 2026 » émis par Barid Al-Maghrib prolonge la très longue tradition philatélique initiée par le Groupe en faveur de la promotion du sport, et du football en particulier. Celle-ci compte plusieurs dizaines de timbres-poste, dont le dernier en date a été émis en 2012 à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations, conclut le communiqué.

LNT avec Cp