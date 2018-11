PARTAGER Barceló Anfa Casablanca ouvre ses portes

Barceló Hôtel Group vient d’inauguration le Barceló Anfa Casablanca en partenariat avec le Groupe Tikida. Il s’agit du cinquième établissement hôtelier de la marque au Maroc et le 2ème dans la capitale économique.

L’hôtel, premier 5 étoiles du groupe au Royaume, compte 206 chambres dont 14 suites, décorées dans un style contemporain, inspiré de l’Art Déco.

Conçu pour les touristes d’affaires et de loisirs, le Barceló Anfa Casablanca propose un ensemble de services et de commodités haut de gamme dont huit salles de réunion, parmi lesquelles une grande salle qui peut accueillir jusqu’à 450 personnes, un spa de 450 m² (avec cinq cabines, un hammam et une salle de gommage), et une une terrasse « Aquamarine » avec une piscine extérieure.

Le Barceló Anfa Casablanca présente également une restauration aux couleurs du Maroc et du monde avec la carte exclusive de son restaurant « Acajou » et son petit déjeuner signature « B Likeat ».

« Cité cosmopolite, avant-gardiste et dynamique, Casablanca a été la première destination en Afrique du Nord de Barceló Hôtel Group, qui a fait son entrée sur le marché marocain il y a douze ans », a déclaré Enrique Acrich Ecker, Directeur Général de l’hôtel, lors d’une conférence de presse organisée lundi 26 novembre. M. Ecker a souligné que le groupe prévoit de grands projets au Maroc pour l’avenir avec pour ambition « d’être le premier groupe hôtelier au Maroc au niveau du service présenté au client. »

Il est à noter que le Barceló Anfa démarre ses activités avec un taux d’occupation de 50%, un bon début selon le DG.

Division hôtelière du Groupe Barceló, Barceló Hotel Group est la troisième plus grande chaîne d’Espagne et la vingt-neuvième au monde. Elle compte actuellement 249 hôtels et resorts de catégorie 4 et 5 étoiles et plus de 54 000 chambres réparties dans 22 pays et commercialisées sous quatre marques : Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts et Allegro Hotels.

A. Loudni