Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka a visité, lundi à Taounate, plusieurs projets hydrauliques et routiers.

A cette occasion, M. Baraka, qui était accompagné du gouverneur de la province de Taounate, Saleh Daha, des élus locaux et des chefs des services extérieurs, s’est informé de l’état d’avancement des travaux de construction du barrage Sidi Abbou dans la commune de Ras El Oued, dont le taux de réalisation a atteint 65 pc.

D’une capacité de près de 200 millions de m3, ce barrage permettra, entre autres, d’approvisionner en eau potable la ville de Taounate et les zones avoisinantes, l’irrigation de 4.900 hectares, ainsi que la protection contre les inondations.

Ce projet permettra également la création de près de 360 journées de travail pendant la période de réalisation, la qualification de la main d’œuvre locale, le désenclavement de la population et l’amélioration des revenus des agriculteurs en développant et en diversifiant la production agricole outre le développement de l’écotourisme.

Le ministre s’est enquis aussi de l’état d’avancement des travaux de réalisation du barrage Retba, qui dispose d’une capacité de près d’un milliard de m3. Ce projet contribuera notamment à la protection de la région contre les inondations et au renforcement de la sécurisation de l’alimentation de la population en eau potable.

Par ailleurs, M. Baraka accompagné du wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber et de gouverneurs de provinces de la région a visité le projet de dédoublement de la route nationale N8 reliant Fès et Taounate sur une longueur de 73 km.

Ce projet, qui nécessite un investissement total de près de 1,560 milliard de dirhams, vise à améliorer la fluidité du trafic sur la route et sécurité routière ainsi que le niveau de service avec la réduction de la durée du trajet et le renforcement de l’attractivité économique et touristique de la région.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Baraka a indiqué que le barrage Sidi Abbou sera achevé en août 2025 au lieu de 2026, ajoutant que les travaux relatifs au barrage Retba, lancés dernièrement, ont atteint, eux, 16 pc et l’ouvrage sera achevé avant la date fixée.

Le ministre avait présidé, la même journée, le conseil d’administration de l’agence du bassin hydraulique de Sebou au titre de l’année 2023, qui a été consacrée notamment à l’examen des comptes de l’agence au titre de l’exercice 2022 et à la présentation de son plan d’actions et du projet de budget pour l’exercice 2024.

