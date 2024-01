La problématique de la pénurie d’eau est structurelle et nécessite un changement des pratiques quotidiennes, a affirmé, lundi à la Chambre des représentants, le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

En réponse aux questions orales concernant les programmes de sensibilisation quant à l’économie de l’utilisation de l’eau, M. Baraka a fait état du lancement par le ministère d’une nouvelle campagne de sensibilisation globale, basée sur la mise en avant de la situation actuelle tout en expliquant les difficultés posées et en clarifiant les mesures à entreprendre pour économiser l’eau et mettre fin à son gaspillage.

Le ministre a qualifié de « délicate » la situation des ressources hydriques, soulignant que cet état des lieux impose « un effort collectif » auquel adhèrent les citoyens et les acteurs dans le domaine agricole en économisant l’utilisation de l’eau. Aussi, il a mis l’accent sur l’effort déployé à travers le goutte-à-goutte qui permettra d’atteindre un million d’hectares, appelant les petits et grands agriculteurs à se mobiliser et à s’engager dans cette perspective.

S’agissant du secteur industriel, M. Baraka a salué les efforts déployés par l’Office Chérifien des Phosphates (OCP) à travers le dessalement et le traitement des eaux usées, notant que pour les villes de Safi et El Jadida, « 100 millions de mètres cubes, qui étaient destinés à l’industrie de l’OCP, ont été économisés et seront mis à la disposition de l’irrigation ou de l’alimentation en eau potable ».

M. Baraka a appelé les différents acteurs du domaine de l’industrie à tenir compte de l’efficience hydrique et énergétique en utilisant l’eau traitée ou le dessalement de l’eau, soulignant que les collectivités territoriales sont invitées, à leur tour, à s’impliquer dans cet élan.

Depuis l’année dernière, une campagne de sensibilisation audiovisuelle basée sur la lutte contre le gaspillage de l’eau dans tous les domaines a réalisée 229 millions de vue, a rappelé le ministre, faisant état du lancement de « MaaDialna.ma », une plateforme multimédia d’informations, de collaboration et de participation sur l’eau qui informe les citoyens sur les actions publiques et privées mises en œuvre pour garantir l’approvisionnement en eau des populations.

LNT avec MAP

