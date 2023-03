Les projets d’investissement identifiés dans le cadre de la Banque de projets industriels s’élèvent à 1.542 projets pour une substitution à l’import de 75,9 milliards de dirhams (MMDH), a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

« Notre objectif est de faire du Made in Morocco un marqueur de qualité, de compétitivité et de durabilité pour répondre aux besoins du consommateur et gagner sa confiance. Nous avons mis en place pour y parvenir un dispositif de promotion de la fabrication locale à travers la Banque de projet qui a identifié à ce jour 1.542 projets d’investissements pour une substitution à l’import de 75,9 milliards de dirhams », a dit M. Mezzour lors de la 10ème édition de la Journée nationale du consommateur.

Initiée en collaboration avec les fédérations des associations de protection du consommateur sous le thème « Le consommateur marocain au cœur de la stratégie du développement du produit local », cette journée a été aussi l’occasion pour le ministre de souligner que « la promotion du produit local est un chantier prioritaire qui place le citoyen au cœur de notre action ». Et d’ajouter : « Nous poursuivons également nos efforts pour garantir la qualité et la sécurité des produits sur le marché local en vue d’une protection optimale des consommateurs et ce à travers des mécanismes rigoureux de surveillance du marché et un système rodé de certification et de normalisation ».

De son côté, le président de la Fédération marocaine des droits du consommateur, Bouazza Kherrati, a mis en exergue le rôle important du consommateur dans le développement du produit local et le développement de l’innovation et de la production, en vue notamment d’éviter la récession économique et la faillite des entreprises.

La stratégie de développement du produit national nécessite de se concentrer sur le gain de confiance du consommateur, ce qui impose le respect des principes de production assurant les conditions de sécurité et de sécurité sanitaire, les critères de qualité, ainsi que la transparence dans les prix en vue de protéger le pouvoir d’achat et la stabilité sociale, a-t-il expliqué.

A l’instar des éditions précédentes, cette journée a été l’occasion pour mesurer le chemin parcouru en matière de protection du consommateur. Sur le plan juridique, il y a lieu de souligner la préparation en collaboration avec les différentes parties concernées d’un projet de loi modifiant et complétant la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.

En matière d’appui au mouvement consumériste national, plusieurs actions ont été réalisées, notamment la professionnalisation des guichets consommateur existants, l’amélioration des outils de travail et de la gouvernance des associations de protection du consommateur, ainsi que l’appui et l’accompagnement des associations dans la réalisation des études et des essais comparatifs.

Quant au dispositif de contrôle, les commissions mixtes régionales et locales ont contrôlées, durant l’année 2022, plus de 308.000 points de vente, comprenant des unités de production et des entrepôts, ce qui a permis d’enregistrer 12.452 infractions.

Dans le même sillage, plus de 120.000 dossiers de contrôle à l’importation ont été traités, ce qui a donné lieu à l’analyse et au test de 8.700 échantillons par des laboratoires agréés, et a conduit au refoulement de plus de 2.000 produits non conformes.

LNT avec Map

