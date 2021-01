Bank Of Africa-BMCE Group et la Société Islamique d’Assurance des Investissements et des Crédits à l’Exportation (SIACE), membre du Groupe Banque Islamique de Développement, ont signé le 25 Janvier 2021 un Mémorandum d’Entente dans le but de soutenir les activités de commerce extérieur et les investissements dans les pays membres de cette organisation multilatérale. A cette occasion, le Directeur Général de la SIACE, M. Oussama KAISSI a déclaré que ce partenariat intervient à un moment où les relations entre les deux institutions se sont renforcées après la conclusion d’accords importants dans différents pays d’Afrique de l’Ouest où Bank Of Africa-BMCE Group dispose d’une forte empreinte. Et d’ajouter : « Ce protocole d’accord entre les deux institutions renforce ce partenariat et souligne la volonté des deux organisations d’élargir le niveau de coopération ciblant les pays membres conjoints ».

De son côté ,M. Brahim Benjelloun Touimi, Administrateur Directeur Général Délégué de Bank Of Africa-BMCE Group, a indiqué que « La signature de ce partenariat avec SIACE souligne la stratégie de notre groupe, sous l’égide de son Président, M. Othman Benjelloun, de jouer un rôle croissant dans la facilitation des transactions commerciales et le financement durable de sa clientèle. « La position du groupe en tant que leader dans ce domaine, en sera renforcée. D’importants projets ont été finalisés grâce à ce partenariat et d’autres verront le jour dans un contexte d’innovation mutuelle ».

