Bank Of Africa a procédé, le 8 mars 202é2, à la signature de la Charte Entreprise « Gender Diversity » en présence de son Administrateur Directeur Général, Brahim Benjelloun Touimi, et la Présidente de l’Association We4She, Directrice Générale Adjointe de Casablanca Finance City Authority, Lamia Merzouki.

L’Adoption de la Charte de la « Diversité du Genre » de We4She élaboré dans le cadre du Africa CEO Forum par les entreprises du secteur privé africain revient à adhérer aux 4 principes fondamentaux que sont la mixité dans le recrutement, l’équité dans la rémunération, la mixité du management et du comité exécutif et la mixité du conseil d’administration, explique le communiqué de la banque. A travers cette signature, Bank Of Africa réaffirme son engagement en faveur du principe de parité et de l’autonomisation, en ligne avec sa Politique « Genre & Inclusion » signée depuis mars 2018 par le Président Othman Benjelloun, souligne la même source. Dans le cadre de sa feuille de route Genre, le Groupe continue à appuyer la diversité des genres dans la finance et l’accès des femmes aux services financiers à impacts positifs sur le continent.

