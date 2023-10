La Banque d’Afrique a signé un mémorandum de coopération le 13 octobre lors des Assemblées annuelles 2023 du Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds monétaire International (FMI) qui se sont tenues à Marrakech du 9 au 15 octobre. Cet accord établit un partenariat de coopération avec la Banque EXIM de Chine en vue de soutenir conjointement des projets en Afrique et en Chine par le biais de solutions de financement et de garantie.

Ce partenariat a été officiellement scellé lors de l’événement organisé par la Banque Mondiale et le FMI, et a été signé par M. Khalid Nasr, Directeur Général exécutif de la Banque d’Afrique, et M. Zhang Wencai, Vice-Président de la Banque EXIM de Chine. Il s’inscrit dans le cadre de la promotion de la coopération entre la Chine et le Maroc, ainsi que la collaboration entre les entreprises des deux pays dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement.

À travers ce partenariat, les parties s’engagent à unir leurs efforts pour soutenir des projets liés au commerce, à l’énergie et à l’infrastructure en Chine et en Afrique. Cela sera réalisé en proposant des solutions de financement, de co-financement et de garantie, ainsi qu’en favorisant l’échange d’informations économiques, financières, juridiques et commerciales pertinentes. De plus, les deux groupes conviennent d’explorer ensemble les possibilités de promouvoir le financement en RMB.

Les Assemblées annuelles des Conseils des gouverneurs du Groupe de la Banque mondiale et du FMI offrent une plateforme unique pour réunir divers acteurs, notamment des dirigeants du secteur public (banques centrales, ministères des finances et du développement, parlementaires), du secteur privé, des représentants d’organisations de la société civile et des experts issus des milieux universitaires. Ces rencontres sont l’occasion de discuter des grands enjeux mondiaux.

LNT avec CdP

