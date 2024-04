Le président du Groupe Bank Of Africa, Othman Benjelloun, et le président du Groupe étatique « Sinosure – China Export & Credit Insurance Corporation », Sheng Hetai, ont renouvelé mercredi la signature du Mémorandum d’entente pour la promotion de la coopération entre la Chine et le Maroc et entre les entreprises des deux pays dans différents domaines commerciaux.

Signé par le directeur général exécutif de Bank Of Africa, Khalid Nasr, et M. Sheng, l’accord prévoit l’accompagnement des projets conjoints à travers des solutions de financement et de garantie, ainsi que le développement de la coopération dans le domaine de l’export, à travers l’échange d’informations, d’expériences et de savoir-faire dans les politiques et pratiques de crédit à l’exportation, indique Bank Of Africa dans un communiqué.

A travers ce partenariat, Bank Of Africa facilite et renforce la promotion du commerce et des investissements entre la Chine et le Maroc et réaffirme son soutien aux exportateurs des deux pays dans leur développement à l’international, conclut le communiqué.

LNT avec Map

Partagez cet article :