Le crédit bancaire étant la principale source de financement des PME, les banques sont des acteurs primordiaux du développement du tissu entrepreneurial au Maroc. Dans le cadre de ce spécial, nous ne pouvions donc pas manquer d’évoquer les actions visant les PME des groupes bancaires marocains. Au-delà des offres produits spécifiques à ce type d’entreprises, les grands groupes bancaires du Royaume, à l’image de Bank of Africa, savent tisser des partenariats avec de grands acteurs marocains ou internationaux pour mettre en place des programmes dédiés aux PME.

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a octroyé un prêt dédié aux PME de 50 millions d’euros à Bank of Africa – BMCE Group. Ce prêt, accordé dans le cadre du programme-cadre de la BERD pour le financement des intermédiaires financiers (FIF), vise à soutenir la résilience et la compétitivité du secteur privé marocain. Une partie du prêt sera spécifiquement allouée au financement de sociétés opérant dans des chaînes de valeur situées dans des zones sous-financées.

La BERD a également augmenté la limite totale accordée à BOA dans le cadre de son programme de facilitation des échanges (TFP) à 175 millions de dollars US. Cette augmentation aidera BOA à émettre des garanties en faveur des banques partenaires, favorisant ainsi le financement de la pré-exportation, du financement post-importation et de la distribution locale. BOA recevra un ensemble complet d’assistances techniques dans le cadre du TFP, renforçant ainsi son impact potentiel.

Pour sa part, le fonds Sanad pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) a accordé à Bank of Africa une ligne de financement de 25 millions d’euros. Cette collaboration vise à soutenir les PME marocaines en leur offrant des ressources financières stables. Outre le financement, Sanad accompagnera BOA dans la mise en œuvre de sa stratégie en faveur des PME, renforçant ainsi son engagement envers le développement des entreprises et l’impact social.

La Société financière internationale (IFC), de son côté, a annoncé un investissement de 70 millions d’euros dans un mécanisme de partage des risques en faveur du Groupe Bank of Africa. Cet investissement vise à soutenir l’activité économique et la création d’emplois dans dix pays d’Afrique subsaharienne. L’IFC garantira 50 % d’un portefeuille de prêts, facilitant l’accès au financement pour les PME, en mettant l’accent sur celles détenues par des femmes. Cela devrait permettre à BOA d’accorder 12 000 nouveaux crédits, contribuant ainsi à réduire le déficit de financement des PME dans la région.

L’engagement de Bank of Africa concerne le développement économique, mais également la promotion d’une croissance durable. Le groupe veut démontrer son engagement ferme envers le développement durable et prospère de ses entreprises clientes, contribuant ainsi à la croissance économique et à l’innovation dans la région. Bank of Africa veut s’imposer en tant que partenaire incontournable pour les TPME marocaines, avec une stratégie visant à favoriser un environnement propice à leur essor et à leur réussite.

Un soutien à tous les types d’entreprises

En parallèle, BoA a lancé plusieurs initiatives significatives cette année, visant à renforcer son engagement envers les petites et moyennes entreprises au Maroc et dans certains pays d’Afrique subsaharienne.

Dans le cadre de ses efforts pour soutenir et promouvoir le développement des entreprises, Bank of Africa ne se limite pas aux TPME et consolide son engagement en faveur de l’ensemble du secteur corporate. La banque veut ainsi démontrer son implication dans le soutien aux entreprises, en mettant en place des initiatives novatrices visant à informer et accompagner ses clients, dont les TPME qui peuvent évidemment profiter de ces programmes au même titre que les Grandes Entreprises.

Pour répondre aux besoins d’information de ses clients corporate, Bank of Africa a récemment organisé son cycle de conférences, intitulé « Business Meetings by BOA ». Ces conférences se dédient au décryptage et à l’analyse des perspectives sectorielles, offrant ainsi un éclairage précieux aux entreprises dans un contexte économique en perpétuelle évolution.

La dernière édition de ces rencontres, qui s’est tenue à l’hôtel Casablanca, a abordé le thème « Projet d’Infrastructures et Modernisation des Réseaux de Transports ». Cette initiative illustre une politique proactive de Bank of Africa en tant que partenaire stratégique pour les entreprises, anticipant les tendances du marché et fournissant des informations stratégiques à ses clients corporate.

La conférence a rassemblé les entreprises clientes de Bank of Africa, offrant un espace privilégié pour explorer les enjeux clés liés aux projets d’infrastructures et à la modernisation des réseaux de transports. Un panel d’experts a été dédié au décryptage des défis actuels et à l’anticipation des tendances futures dans ce secteur vital.

Ces rencontres ne se limitent pas seulement à informer, mais elles renforcent également la position de Bank of Africa en tant que catalyseur de la croissance économique et de l’innovation sur les marchés où elle opère. La banque veut se positionner comme un acteur clé, offrant un soutien stratégique à ses clients corporate, créant ainsi un environnement propice à la réflexion et au débat autour des nouvelles dynamiques sectorielles.

Selim Benabdelkhalek

